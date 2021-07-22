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Чоловік Корольової звернувся до тих, хто критикує його відео в соціальних мережах: Вмикайте голову

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
22 липня, 15:14
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Сергій Глушко вирішив не ігнорувати негативні коментарі під черговою своєю публікацією в Instagram. Він записав звернення до Хейтер. У Мережі багато підтримали чоловіка Наташі Корольової
Сергій Глушко записав звернення до хейтерів
Сергій Глушко записав звернення до хейтерів / Фото: instagram.com/tarzan___official

Сім'ю Наташі Корольової часто критикують в Мережі. Одне з відео чоловіка співачки Тарзана не стало винятком. Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана) поділився у себе в соцмережах відео тренування, яку виконував у одних тільки стрінгах.

Фоловеріам не сподобалася чергова публікація, і вони поспішили залишити негативні коментарі.

  • "Не зовсім на спорт схоже"
  • "Це знущання над спортом"
  • "Зовсім дах їде"

Тарзан вирішив не ігнорувати критику в соцмережах, а записав відеозвернення до всіх незадоволених підписників. Чоловік Наташі Корольової зазначив, що нікому не дає порад – як одягатися, як себе вести, як кому жити.

Тому що це не моє собаче діло, – сказав Сергій Глушко.

Тарзан не розуміє, чому деякі фоловерів дозволяють собі писати такі безтактні речі, які, як він вважає, на голову не налазять.

У яких корівниках вас виховували! Люди, включайте голову, будь ласка. Не вмієте радіти чужому щастю – заведіть своє. І будьте всі щасливі, – підсумував чоловік Наташі Корольової.

Більшість підписників підтримали Тарзана, погодившись, що деякі в коментарях багато собі дозволяють.

  • "Істину говорить"
  • "Серьога роз'яснив, ну правильно"
  • "Як я вас розумію! Згодна з вами"

Як є табу у зірок в соцмережах – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, як зараз виглядає сестра Наташі Корольової.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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