Чоловік Корольової звернувся до тих, хто критикує його відео в соціальних мережах: Вмикайте голову

Сергій Глушко вирішив не ігнорувати негативні коментарі під черговою своєю публікацією в Instagram. Він записав звернення до Хейтер. У Мережі багато підтримали чоловіка Наташі Корольової

Сергій Глушко записав звернення до хейтерів / Фото: instagram.com/tarzan___official

Сім'ю Наташі Корольової часто критикують в Мережі. Одне з відео чоловіка співачки Тарзана не стало винятком. Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана) поділився у себе в соцмережах відео тренування, яку виконував у одних тільки стрінгах.

Фоловеріам не сподобалася чергова публікація, і вони поспішили залишити негативні коментарі.

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"Це знущання над спортом"

"Зовсім дах їде"

Тарзан вирішив не ігнорувати критику в соцмережах, а записав відеозвернення до всіх незадоволених підписників. Чоловік Наташі Корольової зазначив, що нікому не дає порад – як одягатися, як себе вести, як кому жити.

Тому що це не моє собаче діло, – сказав Сергій Глушко.

Тарзан не розуміє, чому деякі фоловерів дозволяють собі писати такі безтактні речі, які, як він вважає, на голову не налазять.

У яких корівниках вас виховували! Люди, включайте голову, будь ласка. Не вмієте радіти чужому щастю – заведіть своє. І будьте всі щасливі, – підсумував чоловік Наташі Корольової.

Більшість підписників підтримали Тарзана, погодившись, що деякі в коментарях багато собі дозволяють.

"Істину говорить"

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"Як я вас розумію! Згодна з вами"

Як є табу у зірок в соцмережах – дивіться в сюжеті:

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