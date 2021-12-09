Чоловік Сєдокової втратив роботу і почав виправдовуватися: Обіцяю, вам ще буде, що обговорити

Не встиг Яніс Тімма облаштуватись у казахському клубі, як знову опинився безробітнім. Коханий співачки сподівається, що зможе отримати для себе вигідний контракт

Яніс Тімма місяць працював у команді "УНІКС". / Фото: instagram.com/annasedokova, janis.timma

29-річний баскетболіст не зміг потрапити до бажаного НБА, тож на місяць він осів у казахському клубі "УНІКС". Втім, контракт чоловіка Сєдокової з цієї командою діяв лише місяць, а намір продовжувати його Тімма немає.

Але Яніс не засмучується і продовжує перебувати в активному пошуку роботи. Баскетболіст пояснив, що він у чудовій фізичній формі і має намір підкорювати нові вершини.

Реклама

За його словами, він не залишився в "УНІКСі", бо ж серцем відчув що це не його.

Іноді ти знаєш — це не твоє. Іноді треба вміти йти. Цей рік навчив мене цього. І краще вчасно, ніж пізніше. З великою повагою ставлюся до команди, гравців, тренерського штабу, управління і міста. Але їм потрібний не я, а мені точно потрібні не вони, – поділився спортсмен.

Коханий Ані сказав, що вони з командою розійшлися мирно, без образ та жалю.

Зараз Яніс веде активні переговори з кількома спортивними клубами та сподівається швидше знайти своє місце під сонцем.

Реклама

Зараз я і мій новий агент ведемо переговори з трьома командами, з якими хочу грати, яким я потрібен і які потрібні мені. Я точно знаю, де моє місце, де я максимально корисний і де мені точно не буде легко, але я знаю — це моя команда, – додав Тімма.

Баскетболіст зізнався, що за цей рік багато чого втратив і тому він обіціє "що ще буде що обговорити" та йти до своєї мрії.

Криза Тімма

Нагадаємо, що Сєдокова вийшла заміж за на 10 років молодшого за себе Яніса у вересні 2020 року. Це вже третій шлюб співачки і другий – для Яніса. Спільних дітей у пари немає. У баскетболіста від попередніх стосунків є син Крістіан. Водночас сама співачка має трьох дітей.

Чоловік Анни Сєдокової знайшов роботу на місяць у Казані. / Фото: janis.timma

Реклама

В нещодавньому інтерв'ю Анна Сєдокова зізналася, що забезпечує чоловіка, який втратив роботу.

Так, з 2019 року Тімма грав за російський клуб "Хімки", однак історія з командою закінчилася 2021 року ще за місяць до закінчення контракту. Це сталося після того, як спортсмен самовільно залишив одну з ігор, коли зрозумів, що не потрапив до стартової п'ятірки.

Вас можуть зацікавити теми: