Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua

Блейк на Met Gala

Лазарєв - рашист

Вірш від Сумської

Фейк про Барських

Пол з нами!

За Златою стежать
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Чоловік українки Галини Безрук, яка живе в Росії, проговорився щодо її позиції

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 травня, 14:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російський актор Артем Алексєєв опублікував пост, який присвятив своїй дружині
Чоловік Галини Безрук спробував виправдати її мовчання
Чоловік Галини Безрук спробував виправдати її мовчання / Фото: Instagram

Днями актриса родом із України Галина Безрук відзначала день народження. Актриса живе в Росії і за цей час не зробила жодних публічних заяв. Її чоловік Артем Алексєєв запевняє, що Галина "не мовчить". Про це написав у Instagram вітання дружини з днем народження.

Ти дуже багато плачеш останні тижні ... ми все ... ти сказала нічого не викладати, а я хочу щоб "мислячий" і той, хто розміє що відбувається і твою ситуацію в якій ти знаходишся, подумки привітав тебе в цей жахливий час ... Ти "не мовчиш"! Я знаю! Я поруч!

Чоловік Галини Безрук запевняє, що вона не мовчить
Чоловік Галини Безрук запевняє, що вона не мовчить / Фото: Instagram

Реклама

До слова, раніше Наталка Денисенко в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" розповідала, що у перші дні вторгнення РФ писала акторам із Росії та закликала не мовчати. Багато хто її проігнорував, а ось Галина Безрук відповіла, що боїться і нічого в себе в соцмережах не писатиме, так може сісти у в'язницю на 15 років.

Зазначимо, Галина Безрук народилася у Краматорську. 2015 року актриса переїхала до Росії. Вона вийшла заміж за російського актора Артема Алексєєва, у пари народилася дочка.

Галина Безрук з чоловіком і донькою
Галина Безрук з чоловіком і донькою / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Реклама

Торік Галина розповідала про зраду чоловіка і бажання розлучитися. Проте зараз у Instagram вона публікує фото із чоловіком і про скандал не згадує.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Після візиту України
Анджеліна Джолі

«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти