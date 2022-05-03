Чоловік українки Галини Безрук, яка живе в Росії, проговорився щодо її позиції

Днями актриса родом із України Галина Безрук відзначала день народження. Актриса живе в Росії і за цей час не зробила жодних публічних заяв. Її чоловік Артем Алексєєв запевняє, що Галина "не мовчить". Про це написав у Instagram вітання дружини з днем народження.
Ти дуже багато плачеш останні тижні ... ми все ... ти сказала нічого не викладати, а я хочу щоб "мислячий" і той, хто розміє що відбувається і твою ситуацію в якій ти знаходишся, подумки привітав тебе в цей жахливий час ... Ти "не мовчиш"! Я знаю! Я поруч!
До слова, раніше Наталка Денисенко в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" розповідала, що у перші дні вторгнення РФ писала акторам із Росії та закликала не мовчати. Багато хто її проігнорував, а ось Галина Безрук відповіла, що боїться і нічого в себе в соцмережах не писатиме, так може сісти у в'язницю на 15 років.
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Зазначимо, Галина Безрук народилася у Краматорську. 2015 року актриса переїхала до Росії. Вона вийшла заміж за російського актора Артема Алексєєва, у пари народилася дочка.
Торік Галина розповідала про зраду чоловіка і бажання розлучитися. Проте зараз у Instagram вона публікує фото із чоловіком і про скандал не згадує.
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