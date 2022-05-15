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"Ми втратили нашу диво-дитину". У Брітні Спірс стався викидень

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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15 травня, 04:38
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За словами співачки, вона й надалі намагатиметься розширювати свою сім'ю
Брітні Спірс втратила дитину. Фото: колаж "Сьогодні"
Брітні Спірс втратила дитину. Фото: колаж "Сьогодні"

40-річна співачка Брітні Спірс, яка у квітні повідомила про свою вагітність, втратила дитину. Знаменитість розмістила в Мережі несамовитий пост про це. Зірка вважає, що, ймовірно, їй слід було не поспішати з оголошенням про своє становище.

Про це Брітні Спірс розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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"З глибоким сумом ми повинні оголосити, що втратили нашу диво-дитину на ранньому терміні вагітності. Це руйнівний час для кожного з батьків. Можливо, нам слід було почекати з оголошенням, поки ми не просунемося далі, проте ми були надто раді поділитися хорошими новинами. Наша любов одне до одного – наша сила. Ми й надалі намагатимемося розширювати нашу прекрасну сім'ю. Ми вдячні за Вашу підтримку. Ми просимо про конфіденційність у цей скрутний момент", – написала співачка.

Нагадаємо, Спірс оголосила про свою вагітність 11 квітня цього року. Співачка розповіла, що зробила тест на вагітність після того, як набрала вагу під час нещодавньої відпустки на Гаваях.

Я так сильно схудла, щоб вирушити в подорож на Мауї... щоб знову набрати, – написала Брітні, додавши, що її бойфренд припустив, що це просто "вагітність їжею". — Отже, я зробила тест на вагітність і… в мене буде дитина.

В пості артистка також зізналася, що страждала на перинатальну депресію, коли була вагітна (у 2005 и 2006 роках).

Я маю сказати, що це абсолютно жахливо, – додала вона.

Нагадаємо, у вересні минулого року Брітні Спірс поділилася радісною новиною, що бойфренд Сем Асгарі освідчився їй.

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Пара познайомилася у 2016 році на зйомках кліпу Slumber Party, після чого почала зустрічатись. Асгарі підтримував Спірс під час суду з її батьком. Брітні не приховує, що дуже щаслива з Семом.

Ми також писали, що мати Брітні Спірс вимагає у співачки гроші.

Софія Ковнір
Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні Більше статей автора
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