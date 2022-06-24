На 121 день війни LITTLE BIG висміяли рашистів у провокаційному кліпі (відео)

Через війну російська група переїхала з РФ до США. Але тільки зараз перервала своє мовчання прем'єрою відвертого кліпу проти путінської влади

Лідер LITTLE BIG Ілля Прусикін та солістка колективу Софія Таюрська ще у перші дні військового вторгнення РФ в Україну не потримали путінський режим і зробили фото у футболках із написом "Ні війні". Після цього колектив замовк на три місяці.

На 121 день війни в Україні LITTLE BIG перервали мовчання, що затяглося, і представили кліп на нову пісню – GENERATION CANCELLATION.

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Війна не закінчена. Зупиніть війну в Україні. Зупиніть війни у всьому світі. Ніхто не заслуговує на війну, – написала група в описі під відео на YouTube.

У ролику можна побачити безліч посилань та "пасхалок" до нинішньої геополітичної ситуації у світі. Таким чином колектив висміяв російську владу та пропаганду.

Ми обожнюємо свою країну, але ми повністю не згодні з війною в Україні, навіть віримо, що будь-яка війна неприйнятна. "Ми засуджуємо дії російського уряду, а також нам настільки огидна машина російської військової пропаганди, що ми вирішили кинути все і виїхати з країни, – заявив фронтмен LITTLE BIG, Ілля Прусікін.

Як виявилося, колектив виїхав із Росії і зараз перебуває у Лос-Анджелесі, США.

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