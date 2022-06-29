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На Аллу Пугачову є компромат: рашисти загрожують Примадонні

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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29 червня, 14:15
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Російський пропагандист Антон Красовський запевнив, що він знає шокуючі подробиці з біографії виконавиці. І розповість їх, якщо Пугачова на щось наважиться
Рашист погрожує розкрити компромат на Аллу Пугачову
Рашист погрожує розкрити компромат на Аллу Пугачову

Від'їзд з Росії та активна антивоєнна позиція Максима Галкіна та Али Пугачової не могла залишитися поза увагою. Щодня на адресу гумориста звучать звинувачення у зраді та образи з боку російських пропагандистів.

Раніше Примадонна вже поставила на місце рашистів, які напали на її чоловіка через його висловлювання. Більш того, виконавиця готова піти "у наступ", якщо Галкіну почнуть висувати звинувачення.

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Я чув: "Якщо на Максима заведуть справу, то тоді я почну говорити і вже не зупинюся. Вона, звичайно, не борець, не мислить себе громадським діячем. Вона має позицію емпатії жінки, яка переживає за людей, – переказав слова Примадонни галерист Вона має позицію емпатії жінки, яка переживає за людей, – переказав слова Примадонни галерист Марат Гельман, якого у РФ визнали іноагентом, пише Стархіт.

Марат Гельман/Скриншот з відео

Висловлення галериста прокоментував рашист Антон Красовський. Путініст заявив, що має компромат на Пугачову.

Я не чув особисто від Алли Борисівни такого, але нам також є що розповісти про неї, раптом що, – сказав Красовський у програмі "Антоніми".

Російський пропагандист натякнув на борги Примадонни і нібито згадав неприємний випадок з життя співачки.

Алло Борисівно, розкажіть, як просили у начальника бабки на ювілей, а він вам ваші рахунки з казино показав, – сказав рашист.

Також на думку Красовського, зіркове сімейство не залишиться надовго в Ізраїлі і незабаром шукатиме другу країну для проживання.

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Але в цей же час Алла Борисівна та Максим Галкін насолоджуються відпочинком. Раніше гуморист показав схудлу дружину в коротких шортах.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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