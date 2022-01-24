Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ✈ Евакуація дипломатів із Києва 🇧🇾 Навчання Союзна рішучість - 2022

Помер Міт Лоуф

Дівчата Топалова

Сестри Брєжнєвої

Секрет Джей Ло

Сини в сукнях

Жінки Ван Дамма
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

На межі анорексії? Поліна Гагаріна до та після схуднення (голосування)

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 січня, 19:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Популярна співачка Поліна Гагаріна зараз регулярно опиняється у центрі обговорення у зв'язку з її зовнішнім виглядом. Аж надто худа стала зірка останнім часом...
Співачка тане на очах
Співачка тане на очах / Фото: открытые источники

34-річна російська співачка Поліна Гагаріна зараз відпочиває на Мальдівах. Артистка із задоволенням викладає кадри у купальнику, даючи привід передплатникам обговорювати її фігуру. Не забудьте проголосувати за образ артистки у кінці матеріалу.

Зазначимо, в останні кілька років артистка дуже схудла. У своїх нечисленних інтерв'ю Поліна Гагаріна зізнавалася, що дуже стежить за своєю вагою, тим більше, що у неї з цим були проблеми. Так, під час "Фабрики" артистка важила 57-58 кг, а за першу вагітність набрала 30 кг, бо не відмовляла собі у їжі та харчувалася "за двох".

Реклама

У співачки не раз були стрибки ваги
У співачки не раз були стрибки ваги / Фото: uznayvse

У результаті після пологів вона схудла на 40 кг за півроку тому що сіла на дуже жорстку дієту.

Артистка сиділа на строгих дієтах

Коли Гагаріна завагітніла вдруге, вона вже підходила до питання харчування більш усвідомлено, хоч і не зациклювалася на вазі. Тим не менш, народивши доньку Мію, Поліна знову швидко повернулася до форми.

Реклама

Після першої вагітності артиста схудла на 40 кг за півроку
Після першої вагітності артиста схудла на 40 кг за півроку / Фото: открытые источники

Якийсь час співачка після того радикального схуднення була у звичайній для себе вазі: стрункою та вибагливою. Але тепер фанати в Мережі все частіше питають артистку про анорексію. Аж надто худа стала співачка.

Поліна Гагаріна дуже схудла
Поліна Гагаріна дуже схудла / Фото: instagram.com/gagara1987

Реклама

Такі коментарі з'являються під фото Гагаріної в Інстаграм:

  • Ого яка худа, я звичайно розумію все, що потрібно стежити за собою, але це вже кошмар якийсь.
  • #нагодуй_Гагаріну
  • Незрозуміла впертість, мільйони пишуть. Що перебір із схудненням. Ти ж мама та жінка, ну до чого це.
  • Можна зніматися у фільмах Жахів ... Поліна краще співайте.
скріншот з Інстаграм Гагаріної
скріншот з Інстаграм Гагаріної

Також люди пишуть, що це нездорова худорлявість на межі з анорексією.

Співачка насолоджується відпочинком на Мальдівах
Співачка насолоджується відпочинком на Мальдівах / Фото: instagram.com/gagara1987

скріншот з Інстаграм Гагаріної

Сама співачка не коментує чутки про проблему харчової поведінки.

А що ви думаєте про ситуацію?

Також голосуйте, на кого більше схожа Шайло Джолі-Пітт.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Кавер DZIDZIO на хіт Скрябіна
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
24 січня. Сьоїті Йокої. 50 років тому на острові Гуам знайшли капрала, який, не повіривши в капітуляцію Японії у Другій світовій, 28 років провів у джунглях - чекав наказу про наступ…
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти