На межі анорексії? Поліна Гагаріна до та після схуднення (голосування)

34-річна російська співачка Поліна Гагаріна зараз відпочиває на Мальдівах. Артистка із задоволенням викладає кадри у купальнику, даючи привід передплатникам обговорювати її фігуру. Не забудьте проголосувати за образ артистки у кінці матеріалу.
Зазначимо, в останні кілька років артистка дуже схудла. У своїх нечисленних інтерв'ю Поліна Гагаріна зізнавалася, що дуже стежить за своєю вагою, тим більше, що у неї з цим були проблеми. Так, під час "Фабрики" артистка важила 57-58 кг, а за першу вагітність набрала 30 кг, бо не відмовляла собі у їжі та харчувалася "за двох".
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У результаті після пологів вона схудла на 40 кг за півроку тому що сіла на дуже жорстку дієту.
Коли Гагаріна завагітніла вдруге, вона вже підходила до питання харчування більш усвідомлено, хоч і не зациклювалася на вазі. Тим не менш, народивши доньку Мію, Поліна знову швидко повернулася до форми.
Якийсь час співачка після того радикального схуднення була у звичайній для себе вазі: стрункою та вибагливою. Але тепер фанати в Мережі все частіше питають артистку про анорексію. Аж надто худа стала співачка.
Такі коментарі з'являються під фото Гагаріної в Інстаграм:
- Ого яка худа, я звичайно розумію все, що потрібно стежити за собою, але це вже кошмар якийсь.
- #нагодуй_Гагаріну
- Незрозуміла впертість, мільйони пишуть. Що перебір із схудненням. Ти ж мама та жінка, ну до чого це.
- Можна зніматися у фільмах Жахів ... Поліна краще співайте.
Також люди пишуть, що це нездорова худорлявість на межі з анорексією.
Сама співачка не коментує чутки про проблему харчової поведінки.
А що ви думаєте про ситуацію?
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