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На Кіркорова накинулися через вакцинацію: "Якось не патріотично!"

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
7 вересня, 13:31
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Російський співак вакцинувалася вдруге і зняв процес на відео. Шанувальники відразу ж засипали Бедросовича претензіями стосовно його вибору вакцини
Філіп Кіркоров за кордоном вакцинувався Файзерои. За це його розкритикували росіяни
Філіп Кіркоров за кордоном вакцинувався Файзерои. За це його розкритикували росіяни / Фото: instagram.com/fkirkorov

Багато зірок викладають в соцмережі фото або відео, зняті під час вакцинації. Філіп Кіркоров, який помирився із Лободою після звинувачень в плагіаті, вирішив не відставати від колег.

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У ролику, опублікованому в Instagram-профілі Філіпа, він говорить: "Ну що ж, моя друга вакцина" , а потім питає у медсестри, що йому будуть колоти, на що та відповідає: "Pfizer".

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У коментарях до цього посту на Кіркорова посипалися претензії і питання фоловерів – багато хто не розуміє, чому артист обрав не російську вакцину:

  • "Який ти тоді народний артист Росії з американською вакциною. Російською слабо вколотися"

Скріншот: instagram.com/fkirkorov

  • "Що ж ти, батюшка, Супутнику не довіряєш? Начебто патріот?"
  • "Супутник, Філічка, Супутник треба робити"
  • "Не патріотично"

Скріншот: instagram.com/fkirkorov

  • "Не підтримуєте вітчизняного виробника?"
  • "Сценка вакцинації постановочна"
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Скріншот: instagram.com/fkirkorov

Деякі користувачі соцмережі взагалі засумнівалися в правдивості записаного на відео:

  • "М-да... і цей туди ж... і на камеру... вітаміном С... Лохотрон"
  • "А чому шприц встромила, а не натиснула, рідина в шприці вся і залишилася, постанова чиста"

Скріншот: instagram.com/fkirkorov

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Філіп Кіркоров не реагує на запитання та коментарі своїх підписників. Він також не уточнив, в якій країні вакцинувалася, але, ймовірно, це була Італія, де він провів останній час – співак відвідав Венецію, де відбулася презентація нової колекції Alta Moda Доменіко Дольче і Стефано Габбана.

Що про вакцинацію думають зірки шоу-бізнесу – дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Коли я вперше вийшов на сцену, я дуже сумнівався. Я сумнівався, коли знімався в своїх перших фільмах. Але завжди треба йти вперед, виявляючи сміливість, яка не виключає сумніви.

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