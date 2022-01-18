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На кого більше схожа Шайло Джолі-Пітт? (ГОЛОСУВАННЯ)

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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18 січня, 20:54
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15-річна Шайло Джолі-Пітт – зірка таблоїдів. Як вважаєте, на кого з батьків більше схожа дівчина?
Шайло Джолі-Пітт успадкувала чарівну зовнішність від своїх знаменитих батьків
Шайло Джолі-Пітт успадкувала чарівну зовнішність від своїх знаменитих батьків / Фото: https://www.instagram.com/shiloh_jolie6/

Діти зірок викликають у публіки не менший інтерес, ніж їхні батьки. Тому ми регулярно публікуємо матеріали про зіркових нащадків. Пропонуємо вам проголосувати за те, на кого більше схожа Шайло Джолі-Пітт, дівчина, яка регулярно з'являється на сторінках таблоїдів.

Трохи історії. Шайло Нувель Джолі-Пітт народилася 27 травня 2006 року в Намібії. Вона стала третьою дитиною Анджеліни Джолі та Бреда Пітта після усиновлених Меддокса та Захари, а також їхньою першою біологічною дитиною. Роман пари зав'язався на зйомках фільму "Містер та Міссіт Сміт".

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До речі, саме вагітність Джолі стала приводом для офіційного оголошення про роман, адже на момент знайомства з Джолі Пітт був одружений з Дженніфер Еністон. З того часу увесь світ розділився навпіл: на табір шанувальників Джолі та прихильників Еністон.

Перша фотосесія Шайло Джолі-Пітт
Перша фотосесія Шайло Джолі-Пітт / Фото: People

Як би там не було, а від народження до Шайло Джолі-Пітт було прикуто багато уваги. У пресі багато говорили про зовнішність дівчинки. За роки стиль Шайло зазнав змін. Вона любила одягатися, як хлопець. А в дитинстві, як зізнавалися зіркові батьки, вона навіть просила називати себе Джоном, а потім зробила коротку стрижку.

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У дитинстві Шайло обожнювала короткі стрижки та носила одяг, як у хлопчиків
У дитинстві Шайло обожнювала короткі стрижки та носила одяг, як у хлопчиків / Фото: hochu.ua

Також у ЗМІ писали про намір Шайло змінити стать, нібито вона навіть пила гормональні препарати у зв'язку з цим, але офіційного підтвердження новини так і не надійшло.

Тоді багато хто говорив, що Шайло – копія свого батька.

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У більш ранньому віці Шайло називали буквально копією свого батька
У більш ранньому віці Шайло називали буквально копією свого батька / Фото: https://www.instagram.com/angiejolie_75/

Зараз 15-річна Шайло активно вивчає іноземні мови, обожнює танцювати (у TikTok вже є відповідні відео), любить готувати та грати на музичних інструментах.

У підлітковому віці Шайло змінила стиль на користь більш жіночного
У підлітковому віці Шайло змінила стиль на користь більш жіночного / Фото: Globallookpress.com

А з недавніх пір вона також активно разом із мамою, у якої нещодавно знайшовся ще один син , відвідує червоні доріжки заходів.

15-річна Шайло тепер із задоволенням відвідує світські заходи разом з мамою
15-річна Шайло тепер із задоволенням відвідує світські заходи разом з мамою / Фото: rbc.ua

Саме ці появи останнім часом і стали приводом для того, щоб у Мережі активно обговорювали, на кого більше схожа дівчина.

Анджеліна Джолі та Шайло так виглядали приблизно в одному і тому ж віці
Анджеліна Джолі та Шайло так виглядали приблизно в одному і тому ж віці / Фото: https://www.instagram.com/shiloh_jolie6/

Цей же кадр каже і схожість Шайло з батьком.

У Шайло риси обличчя також дуже схожі на батьківські
У Шайло риси обличчя також дуже схожі на батьківські / Фото: https://www.instagram.com/shiloh_jolie6/

Пропонуємо вам поділитися своєю думкою.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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