На концерті путініста Сергія Трофіма у Москві загинув чоловік

У Москві під час концерту російського шансон-виконавця Сергія Трофімова, відомого як Трохим, загинув чоловік та постраждали дві жінки

На концерті Трофима помер чоловік

Концерт російського музиканта у Центральному академічному театрі Російської армії у Москві закінчився трагічно.

Як повідомляють російські ЗМІ , на виступі Сергій Трофімова один із глядачів упав із балкона та помер. Крім того, під час падіння чоловік зачепив ще двох жінок, які сиділи в залі, обидві отримали серйозні травми та були госпіталізовані.

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За попередньою інформацією, наприкінці вечора всіх присутніх запросили на сцену. Чоловік оступився під час того, як спускався зі сходів і схопився за жінку, що стояла поруч, з якою зірвався вниз.

Сам же Трофім поки що ніяк не прокоментував те, що сталося на його виступі. Як сказав артист, про трагедію він дізнався лише після завершення концерту.

Нагадаємо, що Сергій Трофімов є одним із прихильників Путіна. У 2012 році музикант виступав як довірена особа президента РФ, також у 2014 році Трофім підтримав анексію Криму та військове вторгнення російських військ на Донбас.

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