На похорон П'єра Нарциса несподівано прийшла його коханка: "Ми хотіли одружитися" (відео)

Прощання із зіркою нульових переносили тричі. І мабуть не дарма – цього разу на церемонію приїхала маловідома співачка, яка розкрила таємниці покійного

Похорон П'єра Нарциса його сім'я запам'ятає надовго / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад тиждень тому, а саме 21 червня, після невдалої операції на нирках помер російський співак П'єр Нарцис. Виконавцю пісні "Шоколадный заяц" було 45 років. Похорон з артистом камерунського походження зривався раз-по-раз. Родичі не могли вирішити юридичних питань з транспортуванням тіла на Батьківщину. І після одержання необхідних паперів оголосили остаточну дату церемонії – 30 червня.

Крім колег з шоу-бізнесу, попрощатися з Нарцисом прийшла колишня дружина з дочкою та… коханка П'єра. У найкращих традиціях голлівудських мелодрам вона дала інтерв'ю пропутинським телеканалам, в якому не змогла втримати емоції. А також таємницю, яка поєднувала її з покійною зіркою .

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Думали створити нову родину, щоби все було добре. Ми бувало сварилися – люто одне одного ревнували. Жили разом у його квартирі, – зі сльозами на очах зізналася жінка.

Епатажною гостей на похороні стала співачка та модель Ксенія Чалгюнер-Григор'янц, яка виступає під псевдонімом Крістіна Грін. У своєму профілі Instagram вона чомусь вказала що була учасницею гурту "ВІА Гра". Хоча в жодному зі складів колективу ані Меладзе, ані Костюка вона не значилася.

Христина Грін любителька вечірок / Фото: instagram.com/ksenya_calguner_official

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Сім'я П'єра Нарциса не була в курсі їхнього роману. Про інтригу співака колишня дружина Валерія з дочкою Кароліною-Крістель дізналися вже на церемонії.

Валерія Калачова з дочкою Кароліною-Крістель

Новоявлена коханка, за повідомленнями ЗМІ, вже запланувала участь у кількох телепрограмах. За гонорар співачка третього ешелону готова розповісти всі подробиці роману з покійним П'єром Нарцисом. Як і розкрити головне питання – чому вони так і не розписалися та не виховували дітей.

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У соціальних мережах Крістіна Грін часто публікує відверті фото та експериментує з фотошопом

Нагадаємо, раніше ми розповідали що в РФ загрожують Аллі Пугачовій компроматом, якщо вона заступиться за Максима Галкіна.