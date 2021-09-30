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На Шакіру і її сина напали і пограбували в парку. Злодіями виявилися два кабана (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
30 вересня, 17:23
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З 44-річною колумбійською співачкою Шакірою та її 8-річним сином стався інцидент під час прогулянки по парку. Зірковій довелося відбиватися від справжніх звірів
Шакіру намагалися пограбувати кабани
Шакіру намагалися пограбувати кабани / Фото: Getty Images, instagram.com/shakira

Співачка Шакіра, образ якої повторила Лобода на МУЗ-ТВ, була вражена нападом двох кабанів, які до того ж спробували забрати її сумку. На щастя, ні зірка, ні її син Мілан не постраждали, хоча і були перелякані.

Історією Шакіра поділилася з шанувальниками в Instagram. Поки вона насолоджувалася відпочинком зі своїм сином в парку, на них напали кабани та висмикнули з її рук сумку, в якій були речі й телефон. Зірка кинулася рятувати сумку і їй це вдалося, але речі все ж було пошкоджено.

Вони потягли мою сумку в ліс з моїм мобільним телефоном. Усі речі зіпсували, – повідомила зірка.

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Співачка опублікувала відео, коли повернулася додому та іспанською мовою розповіла про наслідки того, що сталося.

Мілан, розкажи правду! Розкажи, як твоя мама протистояла кабану! – зі сміхом сказала в кінці Шакіра.

До речі, це вже не вперше, коли на Шакіру нападають звірі. Ще у 2012 році зірка поділилася історією, як під час її поїздки до Південної Африки на неї намагався напасти морський лев. Тоді артистка хотіла сфотографувати його.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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