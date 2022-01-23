Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією Харків встоїть? Харків встоїть? 🚁 ФРН зброя для Києва 💥 Телефонні терористи

Помер Міт Лоуф

Дівчата Топалова

Сестри Брєжнєвої

Секрет Джей Ло

Сини в сукнях

Жінки Ван Дамма
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

На студію Universal подали до суду через колишню дівчину Бена Аффлека

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 січня, 15:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Шанувальники голлівудської акторки Ани де Армас подали позов на кіностудію, бо у фільмі, за перегляд якого вони заплатили, не було їхньої улюблениці
Фанати Ани де Армас вимагають у Universal 5 мільйонів доларів через брехливий трейлер
Фанати Ани де Армас вимагають у Universal 5 мільйонів доларів через брехливий трейлер / Фото: instagram.com/ana_d_armas, Скриншот из видео

38-річний Конор Вулф та 44-річний Пітер Майкл Росза заплатили по 3,99 долари за те, щоб переглянути фільм "Вчора" на сервісі Amazon Prime. У трейлері вони побачили екскохану Бена Аффлека – Ану де Армас , та у самому фільмі її не виявилося.

Чоловіки обурені, що витратили гроші даремно і хочуть відсудити у Universal щонайменше 5 мільйонів доларів компенсації, повідомляє Variety.

Реклама

Чому де Армас не було у фільмі?

Акторка все ж таки знімалася у картині "Вчора", але сцени за її участю були вирізані. Ана зіграла роль Роксани – дівчини, для якої головний герой співає пісню The Beatles на шоу Джеймса Кордена.

Ана де Армас у трейлері фільму Yesterday / Скріншот із YouTube

Реклама

Взагалі весь фільм присвячений британській четвірці та музикантові Джеймсу Малікі — єдиній людині на Землі, яка пам'ятає гурт The Beatles.

Роман із Аффлеком

Бен Аффлек та Ана де Армас почали зустрічатися навесні 2020 року. Вони познайомилися на зйомках фільму "Глибокі води".

Ана де Армас і Бен Аффлек
Ана де Армас і Бен Аффлек / Фото: instagram.com/ana_d_armas

Реклама

Актори проводили багато часу разом, їздили на Кубу, Бен навіть представив Ану, яка молодша за нього на 16 років, своїй мамі. Проте за кілька місяців вони розлучилися.

Ана де Армас родом із Іспанії. Вона знімалася у фільмах "Дістати ножі", "Не час помирати", "Той, що біжить по лезу 2049", "Овердрайв". Цього року очікується прем'єра фільму "Сірий чоловік", у якому Ана де Армас з'явиться разом із Райаном Гослінгом та Крісом Евансом.

Весною 2021 року стало відомо, що Бен Аффлек знову зустрічається з Дженніфер Лопес. Це стало найгучнішим камбеком серед голлівудських пар.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Кавер DZIDZIO на хіт Скрябіна
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
23 січня. Руслан Пономарьов. 20 років тому 18-річний юнак з Горлівки, достроково вигравши шахову корону, став наймолодшим чемпіоном світу в історії…
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти