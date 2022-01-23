На студію Universal подали до суду через колишню дівчину Бена Аффлека

Шанувальники голлівудської акторки Ани де Армас подали позов на кіностудію, бо у фільмі, за перегляд якого вони заплатили, не було їхньої улюблениці

Фанати Ани де Армас вимагають у Universal 5 мільйонів доларів через брехливий трейлер / Фото: instagram.com/ana_d_armas, Скриншот из видео

38-річний Конор Вулф та 44-річний Пітер Майкл Росза заплатили по 3,99 долари за те, щоб переглянути фільм "Вчора" на сервісі Amazon Prime. У трейлері вони побачили екскохану Бена Аффлека – Ану де Армас , та у самому фільмі її не виявилося.

Чоловіки обурені, що витратили гроші даремно і хочуть відсудити у Universal щонайменше 5 мільйонів доларів компенсації, повідомляє Variety.

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Чому де Армас не було у фільмі?

Акторка все ж таки знімалася у картині "Вчора", але сцени за її участю були вирізані. Ана зіграла роль Роксани – дівчини, для якої головний герой співає пісню The Beatles на шоу Джеймса Кордена.

Ана де Армас у трейлері фільму Yesterday / Скріншот із YouTube

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Взагалі весь фільм присвячений британській четвірці та музикантові Джеймсу Малікі — єдиній людині на Землі, яка пам'ятає гурт The Beatles.

Роман із Аффлеком

Бен Аффлек та Ана де Армас почали зустрічатися навесні 2020 року. Вони познайомилися на зйомках фільму "Глибокі води".

Ана де Армас і Бен Аффлек / Фото: instagram.com/ana_d_armas

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Актори проводили багато часу разом, їздили на Кубу, Бен навіть представив Ану, яка молодша за нього на 16 років, своїй мамі. Проте за кілька місяців вони розлучилися.

Ана де Армас родом із Іспанії. Вона знімалася у фільмах "Дістати ножі", "Не час помирати", "Той, що біжить по лезу 2049", "Овердрайв". Цього року очікується прем'єра фільму "Сірий чоловік", у якому Ана де Армас з'явиться разом із Райаном Гослінгом та Крісом Евансом.

Весною 2021 року стало відомо, що Бен Аффлек знову зустрічається з Дженніфер Лопес. Це стало найгучнішим камбеком серед голлівудських пар.