На Тревіса Скотта та Дрейка подали до суду через смертельну тисняву на фестивалі

У позові фанат звинувачує реперів у "заохоченні насильства" після того, як восьмеро людей загинули на фестивалі Astroworld минулої п'ятниці

Фанат подав до суду на Тревіса Скотта та Дрейка через тисняву на фестивалі / Фото: instagram.com/travisscott/, instagram.com/champagnepapi

Відразу про кілька позовів стало відомо західним ЗМІ. 23-річний Крістіан Паредес із Техасу має намір стягнути з Тревіса Скотта та Дрейка, які є організаторами фестивалю, суму понад 1 мільйон доларів як компенсацію за травми, отримані в натовпі. Про це пише Daily Mail.

Нагадаємо, що минулого тижня під час шоу Тревіса Скотта понад 300 людей постраждали внаслідок тисняви біля сцени. Поліцією Г'юстону офіційно підтверджено, що 12 людей було доставлено до лікарень, а восьмеро загинули.

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Фанат звинувачує Дрейка у тому, що він допоміг Скотту "спровокувати натовп" / Фото: instagram.com/champagnepapi

Згідно зі скаргою Паредеса, Дрейк, який вийшов на сцену разом із Тревісом Скоттом, "допоміг спровокувати натовп". Фанат звинувачує реперів у тому, що вони продовжували виступати, "коли натовп вийшов з-під контролю".

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Також Мануель Соуза подав позов до Окружного суду округу Гарріс проти Тревіса Скотта. Він докладно описав те, що відбувалося на фестивалі, і звинуватив репера у "заохоченні небезпечної поведінки" фанатів на концерті.

Соуза вимагає не менше 1 мільйона доларів як компенсацію за шкоду, пише People.

Що сталося на фестивалі

Під час виступу Тревіса Скотта в перший день фестивалю Astroworld кілька сотень людей постраждали в тисняві, восьмеро людей загинули, наймолодшому було 14 років.

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У соцмережах опублікували моторошні фото та відео, на яких відвідувачі концерту непритомні, у той час як Скотт і Дрейк продовжують виступ.

Медики прориваються до постраждалих під час концерту Тревіса Скотта / Фото: YouTube TMZ

Організаторів фестивалю звинувачуються у недбалості. Сам Тревіс Скотт написав у Twitter, що "абсолютно спустошений" тим, що трапилось.

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