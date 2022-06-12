Наомі Кемпбелл стала жертвою расистських образ у Болгарії – ЗМІ

Торік Наомі Кемпбелл вперше стала мамою. Водтоді вона вона вирішила більше часу проводити з донькою та менше "віддавати" себе роботі. Зірка подіумів стала рідше виходити на світські заходи та з'являтись на сторінках гляневих журналів.
Втім, зовсім нещодавно супермодель полетіла в Софію, столицю Болгарії, на важливу зйомку. Як повідомляє Daily Mail, робоча поїзда для Наомі стала справжнім жахом.
Річ у тім, що співробітники аеропорту в Софії влаштували справжній допит знаменитості. Ба більше, вони обшукали речі зірки 90-х. На думку Кемпбелл, все це сталось через те, що вона темношкіра.
Наомі завжди славилась гострим язиком та важким характером. Але, очевидно, такий інцидент дуже засмутив модель.
Подруга Кемпбелл, яка активно підтримує рух Black Lives Matter, зізналась, що 52-річна модель після цього не може прийти до тями.
Наомі була дуже засмучена. Цей інцидент справив на неї страшне враження. Вона з нетерпінням чекала цієї зйомки, але те, що сталося, затьмарило її поїздку до Софії, – поділився інсайдер.
Зазначимо, що це не вперше Наомі має проблеми з працівниками аеропортів. У 2008 році Кемпбелл вивели з літака у наручниках після сварки з поліцією в аеропорту Хітроу. Стверджувалося, що вона посварилась з бортпровідником, який відомовився класти на борт її валізу, оскільки та виявилась занадто важкою.
До речі, нещодавно у Мережі запідозрили, що у Наомі Кемпбелл роман з розлученим мільярдером, статки якого оцінюють у 8,9 мільярда доларів.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"