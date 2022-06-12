Наомі Кемпбелл стала жертвою расистських образ у Болгарії – ЗМІ

Подруга супермоделі каже, що Наомі досі не може прийти до тями після одного інциденту, який стався з нею в столиці Болгарії

Наомі Кемпбелл дуже образили в аеропорту Софії / Фото: Getty Images

Торік Наомі Кемпбелл вперше стала мамою. Водтоді вона вона вирішила більше часу проводити з донькою та менше "віддавати" себе роботі. Зірка подіумів стала рідше виходити на світські заходи та з'являтись на сторінках гляневих журналів.

Втім, зовсім нещодавно супермодель полетіла в Софію, столицю Болгарії, на важливу зйомку. Як повідомляє Daily Mail, робоча поїзда для Наомі стала справжнім жахом.

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Річ у тім, що співробітники аеропорту в Софії влаштували справжній допит знаменитості. Ба більше, вони обшукали речі зірки 90-х. На думку Кемпбелл, все це сталось через те, що вона темношкіра.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Наомі завжди славилась гострим язиком та важким характером. Але, очевидно, такий інцидент дуже засмутив модель.

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Подруга Кемпбелл, яка активно підтримує рух Black Lives Matter, зізналась, що 52-річна модель після цього не може прийти до тями.

Наомі була дуже засмучена. Цей інцидент справив на неї страшне враження. Вона з нетерпінням чекала цієї зйомки, але те, що сталося, затьмарило її поїздку до Софії, – поділився інсайдер.

Зазначимо, що це не вперше Наомі має проблеми з працівниками аеропортів. У 2008 році Кемпбелл вивели з літака у наручниках після сварки з поліцією в аеропорту Хітроу. Стверджувалося, що вона посварилась з бортпровідником, який відомовився класти на борт її валізу, оскільки та виявилась занадто важкою.

До речі, нещодавно у Мережі запідозрили, що у Наомі Кемпбелл роман з розлученим мільярдером, статки якого оцінюють у 8,9 мільярда доларів.