Справжні кулі могли підкласти: зброярка фільму Іржа назвала свою версію смерті Гатчинс

Ханна Гутьєррес-Рід переконує, що на зйомках вестерну в день загибелі операторки Галини Гатчинс, перевіряла револьвер, який використовував актор Алек Болдвін. За словами дівчини, у гвинтівці були холості патрони

Галина Гатчинс, Ханна Гутьєррес-Рід та Алек Болдвін. / Фото: instagram.com/halynahutchins, Santa Fe New Mexican, Voices of the West

Водночас адвокати 24-річної зброярки, яку назвали недосвідченим співробітником, натякнули, що хтось інший міг покласти бойові патрони в коробку з холостими або ж в пістолет актора.

Ханна через свого адвоката Джейсона Боулза заявила, що на знімальному майданчику не було справжніх куль, повідомляє People.

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У свою чергу адвокат в інтерв'ю Good Morning, America повідомив: Гутьєррес-Рід приєдналася до роботи над кінострічкою 4 жовтня. Вона дуже серйозно ставилася до всіх завдань і "дбала про безпеку".

Ханна проводила тренування для акторів, боролася за те, щоб таких занять було більше, а також регулярно наголошувала, що зброю ніколи не слід спрямовувати в бік людини, – ділиться Боулз.

Тепер, за словами адвоката, постало головне питання у цій справі: хто й чому поклав у ящик із патронами бойові кулі.

Раніше інший юрист дівчини Роберт Горенс говорив, що його команда ретельно вивчає можливість того, що хтось міг навмисно підкласти бойові патрони до холостих.

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Адвокати припустили, що це міг зробити буцімто невдоволений працівник. Нині таку версію правоохоронці перевіряють.

Зброярка стверджує, що протягом знімального періоду завжди тримала гвинтівки "під замком", зокрема під час обідньої перерви 21 жовтня, у день трагедії.

Також адвокат заявив, що Ханна зробила все, що було в її силах, щоб забезпечити безпеку.

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Вона перевірила патрони, якими заряджала вогнепальну зброю того дня. Ніхто не міг припустити або подумати, що хтось додасть бойові кулі, – прокоментував він.

За даними ЗМІ, Ханна зазделегіть зарядила старовинний Colt 45 калібру шістьма холостими патронами, що не містять пороху і нагадують кулі в кадрі. Потім вона залишила зброю на візку для реквізиту нібито на декілька хвилин.

Згодом помічник режисера Дейв Голлс приніс цю зброю на майданчик і передав Болдвіну, не знаючи, що всередині бойові патрони. Напередодні Ханна показала Голлсу всі шість набоїв у револьвері, які, на її думку, були холостими.

Фото зі зйомок "Іржі" перед трагедією. Фото: Serge Svetnoy/Facebook

Отож актор почав репетирувати сцену, навів зброю на камеру і натиснув на курок. У цей час зброярка була зовні, бо всередині дерев'яної церкви не мало статися жодних пострілів.

Ханна думала, що пістолет у безпеці, і пішла виконувати свої обов'язки щодо реквізиту, – сказав адвокат.

Відомо, що окрім роботи зброяркою, у фільмі "Іржа" дівчина була помічницею з реквізиту. Адвокати преконують, це не заважало їй повністю зосередитись на основній роботі.

Що відомо про Гутьєррес-Рід ?

Перша робота дівчини як зброяра була у вестерні "Старий шлях" із актором Ніколасом Кейджем. Тоді дівчина також була предметом численних скарг. Ба більше, Кейдж нібито навіть кричав на Ханну.

Проте адвокати дівчини заперечили ці твердження, заявивши, що Ханна з дитинства тренувалася зі своїм батьком – експертом зі зброї Теллом Рідом.

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