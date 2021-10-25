Наталія Орейро і її 9-річний син отримали російське громадянство

Наталія Орейро подала документи на отримання російського громадянства влітку 2020 року. І трохи більше року по тому артистка отримала його! Відповідний указ, який був опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації, підписав президент Росії Володимир Путін.
Що Орейро говорила про російське громадянство
Йомвірно, Наталя не буде проживати на території РФ, оскільки раніше вона пояснювала своє бажання отримати громадянство тим, що хоче віддячити таким чином своїм російським шанувальникам.
Для мене це було б честю з символічної точки зору; звичайно, я не буду жити в Росії, у мене є місце проживання в Аргентині, і мій син ходить в школу в Аргентині, але це спосіб подякувати за всю любов, що вони (росіяни – Ред.) мені дають, – заявила актриса.
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