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Наташа Корольова і Тарзан в компанії з Басковим запалили на дні народженні Ігоря Крутого (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
30 липня, 14:25
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Вчора відзначив своє 67-річчя відомий продюсер і композитор Ігор Крутой. На його масштабну вечірку прийшло безліч зірок естради
Наташа Корольова з Тарзаном на дні народженні Ігоря Крутого
Наташа Корольова з Тарзаном на дні народженні Ігоря Крутого / Фото: instagram.com/koroleva__star

Не пропустили день народження колеги й Наташа Корольова з Тарзаном, які нещодавно разом позували на милому фото в Туреччині. Саме там і відбулося святкування дня народження продюсера Ігоря Крутого. Він влаштував модну вечірку в одному з готелів на турецькому курорті Бодрум. На заході Наташа Корольова зустрілася зі співаком Миколою Басковим та іншими колегами по сцені.

На фото, яке співачка опублікувала у своєму Instagram-акаунті, вона позує з Миколою Басковим, який був ведучим вечора та естрадним співаком Левом Лещенко. Артисти стояли на відкритому майданчику. Для вечірки Наташа Корольова обрала чорний комбінезон з шортами та босоніжки в тон вбрання.

Прекрасний вечір! У Крутій компанії на Крутому дні народженні у маестро Крутого, – написала Наташа Корольова.

Наташа Корольова, Тарзан на дні народженні у продюсера Ігоря Крутого
Наташа Корольова, Тарзан на дні народженні у продюсера Ігоря Крутого / Фото: instagram.com/koroleva__star

У кінці вечора на галявину привезли величезний торт зі свічками. Басков почав співати свій хіт "День народження" наживо, гості почали аплодувати та Ігор Крутой задув свічки. У Сторіс Наташа Корольова показала цей момент.

День народження Ігоря Крутого
День народження Ігоря Крутого / Фото: instagram.com/koroleva__star

Дивіться сюжет про те, як зіркові батьки святкували перші дні народження своїх дітей:

Нагадаємо, що раніше сестра Наташі Корольової прилетіла зі США в Україну.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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