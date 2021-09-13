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Наташа Корольова не проти весілля 19-річного сина зі стриптизеркою, але є одна умова

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
13 вересня, 13:12
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У Мережі регулярно ходять чутки про весілля 19-річного Архипа і його коханої Мелісси. Наташа Корольова відповіла, як ставиться до одруження сина
Наташа Корольова прокоментувала чутки про весілля сина
Наташа Корольова прокоментувала чутки про весілля сина / Фото: instagram.com/koroleva__star

Син Наташі Корольової Архип і його кохана Мелісса живуть в будинку співачки. Вона приїхала в Москву в період пандемії і їй ніде було жити.

Архип, як справжній джентльмен, запропонував їй місце у себе в гнізді. Спочатку він її під покровом ночі тихенько заводив, але ми звикли, пташки-то залітали часто до Архипові. Залітали і вилітали. Тому ми зрозуміли, що пташка залетіла в гніздечко. Але вона виявилася більш крупненький, вона затрималася, – розповіла співачка про обраниці сина в програмі "Секрет на мільйон".

Зараз Наташа Корольова і Тарзан містять сина і його обраницю, але це назвала тимчасовим рішенням. Якщо ж пара вирішить одружитися, їм доведеться розраховувати тільки на себе.

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Син Наташі Корольової і його дівчина
Син Наташі Корольової і його дівчина / Фото: instagram.com/melissa_foxs_

Якщо Архип в собі сили створити сім'ю відчуває, то вперед. Ми дали їм зрозуміти чітко, що утримувати їх сім'ю не готові. Вона дуже хороша дівчинка, але, головне, щоб вона подобалася Архипові. Я їм казала, що вони повинні розуміти, що якщо вирішать створити сім'ю і примножити, то розраховувати повинні на себе, – сказала артистка.

Відомо, що син Наташі Корольової зустрічається зі стриптизеркою Мелісою Фокс. Пара познайомилися в компанії спільних друзів. Спочатку дівчина не знала, що її хлопець – син зіркових батьків. Архип зробив Мелісі пропозицію ще в лютому, в День святого Валентина, через сім місяців після знайомства.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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