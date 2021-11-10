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Наташа Корольова спантеличила Мережу відео з дитячим візком: "Вже не знають, чим зайнятися"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
10 листопада, 16:28
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Після зізнання про позашлюбну доньку Наташа Корольова вирішила зняти відео, як катає дитячий візок, а поряд з нею знаходиться син
Нове відео Наташі Корольової із сином захейтили в Мережі
Нове відео Наташі Корольової із сином захейтили в Мережі / Фото: instagram.com/koroleva__star

Ні, Наташа Корольова не вирішила показати свою позашлюбну дочку або розповісти ще про одного спадкоємця. Це співачка анонсувала новий спільний проєкт із сином Архіпом і одразу ж нарвалася на критику.

У новому відео співачка показала себе з коляскою. Штовхаючи її перед собою, вона сюсюкає дитині всередині, а син поряд їй допомагає. Але потім кадр змінюється, і Корольова разом із сином готуються до спільного виступу в новому проєкті на одному з російських телеканалів.

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У Мережі не оцінили такий креатив і вкотре розкритикували Архіпа , що він намагається побудувати кар'єру в шоу-бізнесі на імені матері.

  • "Сують скрізь своїх бездарних дітей ... ну чого тут талановитого і смішного? На рівні колгоспного спектаклю. Самі зганьбилися на всю країну вульгарним дешевим піаром і сина тягнуть туди ж. Клоуни, млинець"
  • "Затягла свого нікчемного синочка, ніяк не приткне кудись"
  • "Дістала вся сімейка"
  • "Сім'я мавп якихось уже не знають, чим зайнятися"

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Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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