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Наташа Корольова зізналася, на що витратила гонорар, отриманий за історію про позашлюбну дочку

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
6 жовтня, 14:36
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Кілька тижнів тому російська співачка в ефірі програми "Секрет на мільйон" здивувала зізнанням про позашлюбну дочку, яка живе в США
Наташа Корольова розповіла про гонорар, який отримала за зізнання про дочку
Наташа Корольова розповіла про гонорар, який отримала за зізнання про дочку / Фото: Скріншот з YouTube

За участь в програмі, яку активно обговорюють вже не один тиждень , Наташа Корольова отримала мільйон рублів (336 875 гривень). Ці гроші вона витратила на благодійність . Про це співачка розповіла у себе в Instagram .

Я завжди жила і живу за принципом – якщо є можливість, треба віддавати і допомагати. І мої близькі знають, як активно я допомагаю різним людям: і на лікування, і для діточок ..., – написала співачка.

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За словами Корольової, її дуже зворушила історія одного талановитого хлопця, який мріє стати актором, але фінансове становище сім'ї не дозволяє батькам відправити хлопця на навчання і сплатити його.

Я заснувала стипендію імені Наташі Корольової. Гроші, отримані в передачі "Секрет на мільйон", пішли адресно на оплату його навчання, – зізналася артистка.

Також співачка поскаржилася на те, що агресивних і злих коментарів після зізнання про позашлюбну дочку стало дуже багато. Проте вона намагається не звертати уваги на негатив.

Дочка Наташі Корольової

За словами співачки, вона допомогла своєму доброму знайомому стати батьком, давши свій генетичний матеріал для процедури сурогатного материнства. Дівчинка народилася в США в листопаді 2019 року.

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Наташа Корольова з донькою в США
Наташа Корольова з донькою в США / Фото: Скріншот з YouTube

Перед народженням малятка Наталя підписала документи і відмовилася від права називати себе матір'ю. Коли дівчинці виповниться 16 років, вона зможе дізнатися правду про свою маму.

За народження малятка співачка отримала 50 біткоїнів – приблизно два мільйони доларів.

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Багато хто сумнівається в правдивості всієї цієї історії. Профайлери ставлять під сумніви версію, що нібито родичі Наташі Корольової не знали про народження дівчинки. А ЗМІ з'ясували, що на фото, які співачка надала як докази – не дочка Корольової, а син її подруги.

Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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