Наташа Корольова влаштувала відверті танці на вечірці подруги (відео)

Вчора Наташа Корольова запалювала на дні народження своєї бек-вокалістки Анни Игошина. Увага була прикута не тільки до іменинниці, а й зіркової гості

Наташа Корольова погуляла на дні народження своєї бек-вокалістки / Фото: instagram.com/koroleva__star

Для вечірки співачка вибрала міні-плаття в горох зі сміливим вирізом. Наташа Корольова знає як привернути увагу. Коли іменинниця із задоволенням співала для гостей, Корольова стала плескати її по сідницях.

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На цьому танці від Наташі Корольової не закінчилася. Співачка вийшла на сцену з іменинницею, щоб виконати одну зі своїх пісень.

Також на дні народження Наташа Корольова виступила з сином Архипом. До слова, в Мережі сина співачки часто критикую і просять зіркову маму менше піарити свого спадкоємця.

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Анна Игошина не просто бек-вокалістка Наташі Корольової. Дівчина з дитинства є прихильницею творчості співачки.

Мама вважала, що я звихнуся від любові до Королевою. Піком обожнювання став момент, коли мені купили поліроване піаніно, а я цвяхом крупно видряпала на ньому ім'я кумира, – поділилася історією Анна в одному з інтерв'ю.

Навіть в свій день народження Анна не втомлювалася співати дифірамби Королевою. Співачка була зворушена. Вона подякувала Анні за таку любов.

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