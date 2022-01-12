Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ "Заміновані" усі школи 🔔 Загроза війни з Росією ⚽ Барселона - Реал: онлайн ❄ Україну засніжило

Корольова в бікіні

Здоров'я Куравльова

Сексі Злата

Страх принца Гаррі

Топ-серіал

Кого послухати?
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Наташа Корольова в молодості і зараз: від хлопця до сексуальної поп-зірки

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 січня, 21:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Усіми улюблена виконавиця пісні про жовті тюльпани Наташа Корольова завжди любила дивувати публіку своїми образами. Подивимося, чи змінилася співачка?

Днями Корольова розбурхала публіку фотографіями в купальнику. Але слід зазначити, що співачка завжди любила демонструвати свої пишні форми.

Наташа Корольова в юності

Коли співачка була зовсім юним дівчиськом, її важко було відрізнити від хлопчика. У Корольової було коротке волосся, тому в нарядах із брюками та жилеткою вона виглядала точно як хлопчик.

Реклама

Наташа Корольова в юності
Наташа Корольова в юності

У підлітковому віці Наталя стала виступати на сцені, але її шарм і жіночність з'явилися набагато пізніше.

Королева була схожа на хлопця
Королева була схожа на хлопця

Реклама

Але згодом майбутня зірка змогла показати свою сексуальність.

Королева – секс-символ 90-х

У 1990-х Наталя Корольова стала справжньою зіркою. У тандемі з Ігорем Ніколаєвим співачка записала свої найвідоміші хіти, які тоді звучали з кожної праски.

Королева на початку кар'єри
Королева на початку кар'єри

Реклама

Тоді із сором'язливої дівчинки Наташа перетворилася на справжню сексуальну поп-зірку. Приховувати пишні форми Наталки був сенсу, тим паче в епоху відкритої сексуальності.

Королева почала користуватися своєю природною красою та вибирати досить відверті вбрання для своїх концертів та фотосесій.

Молода Королева постановки в купальнику
Молода Королева постановки в купальнику

Співачка ніколи не була супер-худишкою, а мала привабливі соковиті обсяги.

Наташа Корольова в молодості
Наташа Корольова в молодості

Схоже, і Наталя та її стилісти знали, як привернути увагу глядачів та зробити більш ефективним. Тому жоден вихід зірки не обійшовся без глибокого декольте.

Королева завжди підкреслює декольте
Королева завжди підкреслює декольте

Наташа Корольова зараз

Зараз співачка не поступається своїм принципам і навіть у 48 років продовжує демонструвати свої принади публіці. Виконавниця намагається тримати себе у формі, тому зараз вона також може похвалитися плоским животом.

Наташа Корольова зараз
Наташа Корольова зараз / Фото: скриншот

Королева зізнається, що після новорічних свят важить близько 60 кілограмів. Така вага не бентежить співачку, адже вона швидко її скидає за гастролі.

Раніше Наташа Корольова опублікувала відео, як співає "Жовті тюльпани" без фонограми

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
MARUV заспівала про вакцинацію
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#людина_цього_дня
12 січня. Сергій Корольов. 115 років тому (1907) у Житомирі з'явився на світ видатний учений та конструктор у сфері космічного ракетобудування...
На зустріч із героєм!
Як королева
Портрет Кейт Міддлтон до 40-річчя
Більше фото герцогині
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

Якщо все забороняти, то є можливість втратити особистість, якою моя дочка є

Ані Лорак співачка
Як Лорак виховує доньку

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти