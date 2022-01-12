Наташа Корольова в молодості і зараз: від хлопця до сексуальної поп-зірки

Усіми улюблена виконавиця пісні про жовті тюльпани Наташа Корольова завжди любила дивувати публіку своїми образами. Подивимося, чи змінилася співачка?

Днями Корольова розбурхала публіку фотографіями в купальнику. Але слід зазначити, що співачка завжди любила демонструвати свої пишні форми.

Наташа Корольова в юності

Коли співачка була зовсім юним дівчиськом, її важко було відрізнити від хлопчика. У Корольової було коротке волосся, тому в нарядах із брюками та жилеткою вона виглядала точно як хлопчик.

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Наташа Корольова в юності

У підлітковому віці Наталя стала виступати на сцені, але її шарм і жіночність з'явилися набагато пізніше.

Королева була схожа на хлопця

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Але згодом майбутня зірка змогла показати свою сексуальність.

Королева – секс-символ 90-х

У 1990-х Наталя Корольова стала справжньою зіркою. У тандемі з Ігорем Ніколаєвим співачка записала свої найвідоміші хіти, які тоді звучали з кожної праски.

Королева на початку кар'єри

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Тоді із сором'язливої дівчинки Наташа перетворилася на справжню сексуальну поп-зірку. Приховувати пишні форми Наталки був сенсу, тим паче в епоху відкритої сексуальності.

Королева почала користуватися своєю природною красою та вибирати досить відверті вбрання для своїх концертів та фотосесій.

Молода Королева постановки в купальнику

Співачка ніколи не була супер-худишкою, а мала привабливі соковиті обсяги.

Наташа Корольова в молодості

Схоже, і Наталя та її стилісти знали, як привернути увагу глядачів та зробити більш ефективним. Тому жоден вихід зірки не обійшовся без глибокого декольте.

Королева завжди підкреслює декольте

Наташа Корольова зараз

Зараз співачка не поступається своїм принципам і навіть у 48 років продовжує демонструвати свої принади публіці. Виконавниця намагається тримати себе у формі, тому зараз вона також може похвалитися плоским животом.

Наташа Корольова зараз / Фото: скриншот

Королева зізнається, що після новорічних свят важить близько 60 кілограмів. Така вага не бентежить співачку, адже вона швидко її скидає за гастролі.

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