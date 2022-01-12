Наташа Корольова в молодості і зараз: від хлопця до сексуальної поп-зірки

Днями Корольова розбурхала публіку фотографіями в купальнику. Але слід зазначити, що співачка завжди любила демонструвати свої пишні форми.
Наташа Корольова в юності
Коли співачка була зовсім юним дівчиськом, її важко було відрізнити від хлопчика. У Корольової було коротке волосся, тому в нарядах із брюками та жилеткою вона виглядала точно як хлопчик.
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У підлітковому віці Наталя стала виступати на сцені, але її шарм і жіночність з'явилися набагато пізніше.
Але згодом майбутня зірка змогла показати свою сексуальність.
Королева – секс-символ 90-х
У 1990-х Наталя Корольова стала справжньою зіркою. У тандемі з Ігорем Ніколаєвим співачка записала свої найвідоміші хіти, які тоді звучали з кожної праски.
Тоді із сором'язливої дівчинки Наташа перетворилася на справжню сексуальну поп-зірку. Приховувати пишні форми Наталки був сенсу, тим паче в епоху відкритої сексуальності.
Королева почала користуватися своєю природною красою та вибирати досить відверті вбрання для своїх концертів та фотосесій.
Співачка ніколи не була супер-худишкою, а мала привабливі соковиті обсяги.
Схоже, і Наталя та її стилісти знали, як привернути увагу глядачів та зробити більш ефективним. Тому жоден вихід зірки не обійшовся без глибокого декольте.
Наташа Корольова зараз
Зараз співачка не поступається своїм принципам і навіть у 48 років продовжує демонструвати свої принади публіці. Виконавниця намагається тримати себе у формі, тому зараз вона також може похвалитися плоским животом.
Королева зізнається, що після новорічних свят важить близько 60 кілограмів. Така вага не бентежить співачку, адже вона швидко її скидає за гастролі.
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