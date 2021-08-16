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Наташу Корольову порівняли з молодою подругою її сина (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
16 серпня, 12:22
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Співачка поділилася світлинами, зробленими на пляжі. Вона разом із 19-річним Архипом вчилася серфінгу в Майамі
Наташа Корольова показала нові фото зі своїм сином
Наташа Корольова показала нові фото зі своїм сином / Фото: instagram.com/koroleva__star

На фото, які Корольова опублікувала в Instagram-профілі, вона позує в костюмі для серфінгу. Поруч із зіркою її син і дві дошки, а позаду – прекрасний морський пейзаж.

Рятувальники Малібу, – коротко підписала світлини Наташа Корольова.

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Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

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У коментарях прихильники артистки змагаються не лише в компліментах, але й в менш приємних словах. Так, комусь не сподобалися вуса Архипа, а хтось зазначив красу Наталії, написавши, що вона виглядає як подруга свого сина:

  • "Наташа, ви виглядаєте як молода дівчина і хлопець"
  • "Яка копія Тарзана"
  • "Хлопчик копія матуся. Красень"
  • "Вуса незайманого нехай поголиться, це жах. В Америці особливо"

Скріншот: instagram.com/koroleva__star

Скріншот: instagram.com/koroleva__star

Скріншот: instagram.com/koroleva__star

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До речі, публікації Наташі Корольової не так часто хвалять. Зазвичай у Мережі артистку критикують за використання фільтрів. Наташа не відповідає на негативні коментарі, а просто ділиться новими фото і відео.

Яких зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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