Наташу Корольову порівняли з молодою подругою її сина (фото)

Співачка поділилася світлинами, зробленими на пляжі. Вона разом із 19-річним Архипом вчилася серфінгу в Майамі

Наташа Корольова показала нові фото зі своїм сином / Фото: instagram.com/koroleva__star

На фото, які Корольова опублікувала в Instagram-профілі, вона позує в костюмі для серфінгу. Поруч із зіркою її син і дві дошки, а позаду – прекрасний морський пейзаж.

Рятувальники Малібу, – коротко підписала світлини Наташа Корольова.

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Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

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У коментарях прихильники артистки змагаються не лише в компліментах, але й в менш приємних словах. Так, комусь не сподобалися вуса Архипа, а хтось зазначив красу Наталії, написавши, що вона виглядає як подруга свого сина:

"Наташа, ви виглядаєте як молода дівчина і хлопець"

"Яка копія Тарзана"

"Хлопчик копія матуся. Красень"

"Вуса незайманого нехай поголиться, це жах. В Америці особливо"

Скріншот: instagram.com/koroleva__star

Скріншот: instagram.com/koroleva__star

Скріншот: instagram.com/koroleva__star

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До речі, публікації Наташі Корольової не так часто хвалять. Зазвичай у Мережі артистку критикують за використання фільтрів. Наташа не відповідає на негативні коментарі, а просто ділиться новими фото і відео.

Яких зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться в сюжеті:

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