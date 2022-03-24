Названо переможців чоловічого конкурсу Mister Global: але у нас зараз свої еталони краси

У Таїланді вже всьоме пройшов чоловічий конкурс краси Mister Global. Захід провели після 2-річної паузи, пов'язаної з пандемією коронавірусу. Тож конкурсу чекали з нетерпінням. Учасники з різних країн проходили різні випробування: у тому числі оцінювали фізичну підготовку та національні костюми.
За результатами голосування переможцем став представник Іспанії Мігель Анхель Лукас Карраско.
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Вітаємо переможця!
До речі, так виглядали найяскравіші національні костюми учасників Mister Global .
В'єтнам
Домініканська Республіка
Таїланд
Південна Африка
Перу
Болівія
США
Додамо також, що в українських жінок зараз зовсім інші параметри краси. Найкрасивіші, мужні та надійні для нас – звичайно ж, наші захисники. Це і знаменитості на фото нижче, і звичайні хлопці, котрі зараз захищають нашу країну від російського агресора.
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