Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Реал - Шахтар: онлайн Реал - Шахтар: онлайн 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Розпад Artik & Asti

Стюарт одружується

Look Міддлтон

Трек Оксімірона

Шоу "Маска". Сезон 2

Про що "Вічні"?
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Після вбивства Галини Гатчинс працівники сфери кіно попросили заборонити зброю на зйомках

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
3 листопада, 17:58
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Американські кінематографісти продовжують вживати заходів застереження від нещасних випадків. Тепер вони вимагають повної заборони використання зброї під час зйомок фільмів
214 голлівудських кінематографістів підписали документ з вимогою заборонити зброю на зйомках
214 голлівудських кінематографістів підписали документ з вимогою заборонити зброю на зйомках / Фото: Инстаграм

Президенти Американського товариства кінематографістів закликають до заборони використання вогнепальної зброї на знімальних майданчиках. Відкритий лист про це вони вирішили написати після смерті оператора Галини Гатчинс і назвали події, які призвели до її загибелі "недбалими та запобіжними".

У нещодавно створеній петиції міститься заклик до негайних дій не лише з боку керівництва профспілок, а й з боку законодавців та правоохоронних органів. Про це повідомляє сайт Variety.

Реклама

Ми клянемося, що більше не будемо свідомо працювати над проектами з використанням вогнепальної зброї на зйомоках. Ми клянемося більше не ставити себе та нашу команду у смертельні ситуації. У нас є безпечні альтернативи у вигляді нефункціональної зброї. Ми не будемо сидіти склавши руки і чекати поки галузь зміниться. Ми зобов'язані самі вносити до неї зміни, – йдеться у зверненні.

Фото: Instargam

Також було опубліковано чотири сторінки із підписами. Серед кінооператорів, які підтримали петицію найвідоміші Грег Фрейзер ("Дюна"), Рейчел Моррісон ("Чорна пантера") та Менді Вокер ("Мулан"). Також вони закликають Алека Болдуїна використати свій вплив для просування необхідних змін.

Раніше інший документ про покращення умов праці для працівників кіно зібрав понад сто тисяч підписів.

Нагадуємо, що 21 жовтня Алек Болдвін випадково застрелив оператора Галину Гатчінс на знімальному майданчику фільму "Іржа", де мав виконати головну роль. Він вистрілив зі зброї, яка не повинна була бути заряджена справжніми патронами. Наразі розслідування того, що трапилося, триває, поки що поліція не готова висунути звинувачення через нестачу доказів.

Реклама

Читайте також:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Битва образів
Як виглядали зіркові детективи шоу "Маска" у другому ефірі
Обираємо найкращу
Цитата дня

Чесність зараз не в моді. Хочеш усім подобатися – мовчи та посміхайся.

Ілона Гвоздьова відома українська танцівниця та хореографиня
Відверті зізнання зірки
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Як вам нова "Міс Україна-2021"
Дізнатися більше про Олександру
Всі обговорюють
Серіал "Гра у кальмара"
Ось, що думаємо ми
Думка редакції
Опитування
Опитування
Сама собі модель
Rihanna у рекламі свого бренду нижньої білизни
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти