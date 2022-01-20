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Не дотримувався правил безпеки – нові подробиці трагічної загибелі Гаспара Ульєля

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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20 січня, 07:49
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Трагедія сталася на гірськолижному курорті Ла-Роз'єр у Савойї на півдні Франції. Актор отримав травми несумісні із життям
Нові подробиці загибелі Гаспара Ульєля
Нові подробиці загибелі Гаспара Ульєля / Фото: Getty Images

Гаспар Ульєль під час катання на лижах зіткнувся з іншим лижником. Як розповіла директорка гірськолижного курорту Ла Розьєр, актор катався на лижах без шолома. Про це повідомляє BFM.

На спуску Ульєль зіштовхнувся з іншим лижником при повороті праворуч на вершині однієї з гірськолижних трас. Лижники впали на землю, Ульєль лежав на снігу непритомний до того моменту, коли приїхали лікарі. Другий учасник не постраждав.

Зіткнення сталося на стику двох трас. Це траси, доступні для лижників із середнім рівнем підготовки. Вони не становлять особливої складності. Погода також була хороша, сніговий покрив рівний, – розповів представник курорту.

Гаспар Ульєль трагічно загинув у віці 37 років
Гаспар Ульєль трагічно загинув у віці 37 років / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, французького актора одразу ж відправили на гелікоптері до лікарні, але стан Ульєля був уже дуже тяжким.

Гаспар Ульель знімався у таких фільмах: "Сен-Лоран. Стиль – це я", "Ганнібал: Сходження", "Довгі заручини", "Це всього лише кінець світу" та інших. У 2005 та 2017 роках він став лауреатом національної кінопремії Франції Сезар.

У актора залишилася кохана – французька модель та співачка Гаель П'єтрі, а також шестирічний син.

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Раніше ми розповідали, що відомо про Гаспара Ульєля.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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