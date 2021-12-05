Не у своєму тілі: знаменитості, які змінили стать (фото до і після)

У наш час дедалі більше людей замислюється над своїм гендером. І хоча ми живемо у вік толерантності та прийняття, заявити про свій намір стати не Пашею, а Машею дуже складно

Знаменитості, які змінили стать

Змінити стать – відчайдушний крок, особливо, коли ти людина публічна. Проте, деякі зірки все ж таки вирішили піддатися своєму внутрішньому "Я".

Брюс Дженнер – Кейтлін Дженнер

Брюс Дженнер був широко відомий світові, як висококласний спортсмен і зразковий сім'янин , який понад 20 років був одружений з Кріс Дженнер. Маючи дітей, славу та великі гроші, Брюс залишався глибоко нещасним у душі і мріяв стати жінкою. Дженнер здійснила камінг-аут у 2015 та стала найвідомішою трансгендерною жінкою у світі .

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Брюc Дженнер с Кем Кардаш'ян до и после смены пола / Фото: Getty Images

Борис Апрель (Круглов) – Зіанджа

Ім'я Бориса Квітня стало відоме на всьому пострадянському просторі після участі у телепроекті "Фабрика зірок" . На початку своєї кар'єри Борис відрізнявся від інших співаків не лише вокальними даними, а й чином. Про своє рішення змінити стать Борис заявив у 2014 році . Після операції співачка вирішила показати себе у новому образі Зіанджі і зараз успішно будує кар'єру в українському шоу-бізнесі .

Борис Апрель змінив свій образ на Зіанджу

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Еллен Пейдж – Елліот Пейдж

Фанати були здивовані, коли голлівудська актриса заявила про те, що вже давно некомфортно почувається в тілі жінки . Як виявилося, Пейдж замислювалася про зміну статі з дитинства і завжди відчувала себе хлопчиком. З 2020 року Елліот почав гормональну терапію та видалив груди . Актор боявся, що камінг-аут зруйнує його життя, але все ж таки зробив цей крок. Варто зазначити, що після цього кар'єра актора стрімко пішла нагору і він став першим трансгендерним чоловіком на обкладинці Time .

Елліот Пейдж / Фото: Getty Images, instagram.com/elliotpage

Валентина Сампайо

Складно повірити, але ця висока шатенка була колись хлопчиком. Модель широко прославилася на весь світ завдяки своїй участі у показах Victoria's Secret, ставши першою дівчиною-трансгендером на подіумі бренду . Валентина не любить говорити про своє минуле і навіть не називає свого колишнього імені .

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Валентина Сампайо не розповідає про своє минуле

Деррел Уоллс – Айсіс Кінг

Ще одна популярна модель, що змінила стать – Айсіс Кінг. Свою кар'єру у світі Деррел розпочинав у проекті "Топ-модель по-американськи". Вже тоді хлопець представився Айсіс Кінг , носив жіночий одяг і, загалом, був дівчиною Після закінчення шоу чоловік зважився на зміну статі та зробив операцію. Зараз Кінг успішна дизайнер одягу та аксесуарів і їй більше не доводиться приховувати своєї справжньої натури.

Айсіс Кінг змінила стать після проекту / Фото: Wikipedia

Честіті Боно – Чез Боно

У 13 років дівчинка на ім'я Честіті стала відчувати себе не такою, як усі і замислюватися про те, щоб стати чоловіком. Матері дівчинки, співачка Шер, була в шоці, коли у 18 років вона повідомила про свою гомосексуальність та наміри зробити операцію . Незважаючи на негативне ставлення сім'ї та громадськості, Честіті все ж таки зважилася на зміну статі. Про своє непросте рішення і зроблений шлях Чез Боно розповів у своїй книзі.

Чез Боно / Фото: Getty Images, Pinterest

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