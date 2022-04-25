Недовго музика грала. Філіпа Кіркорова та Поліну Гагаріну "скасували" в Естонії на 5 років

Артисти-рашисти розплачуються за підтримку свого президента-диктатора та за замовчування війни в Україні

Естонія заборонила в’їзд Гагаріній та Кіркорову / Фото: Скриншот из видео

Поліна Гагаріна одна з перших зняла маску та показала своє справжнє обличчя, виступивши на концерті путіна у "Лужниках". А ось Філіп Кіркоров, у якого було багато фанатів та друзів в Україні, боязливо замовчує усі ті звірства, які вчиняють його російські солдати на території незалежної держави. Поп-король лише спромігся випустити скандальну заяву з вимогою відпустити чоловіка-зрадника Оксани Марченко.

Своїми цинічними вчинками Гагаріна та Кіркоров самі ж собі псують кар'єру. Днями влади Естонії ухвалила рішення заборонити в’їзд пропутінським артистам на п'ять років. Так, це сталось через те, що вони підтримали криваву війну Росії проти України та геноцид українського народу. Весь цивілізований світ знає, на чиєму боці правда!

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Зірки-рашисти / Фото: instagram.com/kirkorovteam

Як пише естонський мовник ERR, в обох були заплановані концерти на стадіоні в Таллінні. Кіркоров мав виступати 27 травня, а Гагаріна – 23 вересня.

Повідомляється, що заборона набула чинності з 22 квітня і діятиме до цієї ж дати до 2027 року.

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Додамо, що ще в січні 2021 року Кіркорову заборонила в’їзд Литва за гастролі в тимчасово окупованому Криму. Артист спробував оскаржити рішення у суді, але він програв.

Нагадаємо, Мінкульт почав готувати санкції 47 зіркам, які підтримують Путіна.