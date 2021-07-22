Невідомий чоловік обдурив ЗМІ в скандалі з сином П'єхи: роздавав фейковий коментарі

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що чоловік жінки, яка накинулася на сина П'єхи, вигнав її з дому. Виявилося, що журналісти додзвонилися не тій людині

Стас Пьеха з сином / Фото: instagram.com/wolfieha

Журналісти переплутали номери телефонів і подзвонили не арбітру Владиславу Безбородову, чия дружина побила сина П'єхи, а незнайомому чоловіку – від імені Безбородова той роздавав коментарі ЗМІ. Про це повідомляє "СтарХит".

Тепрь зрозуміло, що Безбородов не виганяв дружину з дому, і ніяких офіційних коментарів стосовно скандалу він не дає. Журналісти зв'язалися з фейковий Безбородовим, на що отримали таку відповідь:

Так-так, це я, Безбородов. Дружина у мене істеричка, я її вигнав з дому. Зараз вона в лісі живе, в наметі. Мені все сьогодні дзвонять. Ви краще контакти перевіряйте, журналісти, – заявив чоловік.

Владислав Безбородов, російський футбольний арбітр / Фото: spbdnevnik.ru

Нагадаємо, що раніше Стас П'єха показав нове відео з дружиною Безбородова, яка побила сина артиста. На ньому жінка стверджує, що "її діти недоторканні", і що вона "вдарить будь-якого за свою дитину".

Нагадаємо, інцидент стався в котеджному селищі недалеко від Санкт-Петербурга, де відпочивала ексдружина Стаса П'єхи з їхнім спільним сином. У сусідній будинок заїхала дружина футбольного арбітра Владислава Безбородова Ірина з дітьми. Петя подружився з одним з сусідських дітей.

Ірині не сподобалася ця дружба, і вона заборонила синові Стаса П'єхи спілкуватися з її дітьми. Хлопчик образився і проткнув надувний басейн Безбородова. Цей вчинок розлютив дружину Безбородова, і вона підняла руку на Петю і його бабусю. Хлопчик отримав численні травми.

В які скандали були втягнуті діти зірок – дивіться в сюжеті: