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Пугачова, Дорофєєва, Брежнєва та інші зірки переспівали легендарні хіти t.A.T.u

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
5 листопада, 15:24
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З нагоди 20-річчя дебютного альбому найвідомішої групи нульових "t.A.T.u" – "200 по зустрічній", популярні виконавці зробили кавери на їхні безсмертні пісні

Пісні гурту "t.A.T.u", солістками якої були Юля Волкова та Олена Катіна, залишаються популярними через десятиліття. У зв'язку з роковинами випуску їх найвідомішого альбому безліч зірок взяли участь у презентації міжнародної триб'ют-пластинки, що повністю складається з музичних композицій російського поп-дуету.

Найбільше слухачів здивував варіант легендарного хіта від Алли Пугачової та Софії Ротару "Нас не наздоженуть". Виконавиці вже виходили колись дуетом на сцену із цією піснею, але зараз вони випустили повноцінний кавер.

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Відомі треки також виконали інші популярні співачки – Віра Брежнєва переспівала "30 хвилин":

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А Наді Дорофєєвій дісталася "Я твоя не перша":

Як виявилося, Дорофєєва в дитинстві, як і більшість підлітків того часу, фанатіла від "t.A.T.u":

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Як зараз пам'ятаю: ми з однокласницею після школи тусуємось у неї вдома і по колу слухаємо диск. Тому, коли мені запропонували взяти участь у міжнародному триб'юті та переспівати одну з найулюбленіших пісень – я відразу загорілася. Цей трек просто розриває мене! Думаю, коли люди слухатимуть його у моєму виконанні, відчують, наскільки я їм перейнялася і пропустила його через себе, — розповіла Надя.

Ініціатором створення кавер-альбому виступив один із відомих сервісів для прослуховування музики Spotify.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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