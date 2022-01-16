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Несподіваний дует: Корольова та Повалій заспівали хіт Алли Пугачової (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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16 січня, 15:12
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Обидві виконавиці беруть участь у російському шоу, де співають зі своїми синами
Наташа Корольова заспівала разом із Таїсією Повалій
Наташа Корольова заспівала разом із Таїсією Повалій / Фото: instagram.com/koroleva__star

Відео Наташа Корольова, яка нещодавно влаштувала гарячі танці з чоловіком у нічному клубі, опублікувала у своєму Instagram-профілі.

Наприкінці ролика, на 48-й секунді можна побачити, як Наташа, її син Архип, а також Таїсія Повалій та її син Денис співають пісню "Дві зірки", написану наприкінці 1980-х Ігорем Ніколаєвим для Алли Пугачової та Володимира Кузьміна.

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Це анонс нового випуску російського шоу "Дві зірки. Батьки та діти", в якому виконавиці та їхні сини беруть участь.

Наташа Корольова часто виводить свого сина Архіпа на сцену, знімається з ним у телешоу та рекламі. Але її шанувальникам така тенденція не дуже подобається – вони хейтять зірку в соцмережі, скаржачись, що хлопця у постах співачки стало занадто багато.

Що відомо про сина Повалій

Син Таїсії Повалій – Денис – народився від шлюбу співачки з її першим чоловіком Володимиром Повалієм. Він навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, на першому курсі почав займатися музикою.

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Таїсія Повалій із сином Денисом
Таїсія Повалій із сином Денисом / Фото: instagram.com/denis.povaliy

Денис Повалій брав участь у 1-му сезоні шоу "Х-фактор", але у прямі ефіри не пройшов. Він також з'явився у 8-му сезоні проєкту "Голос країни" у складі тріо Nude voices, але швидко покинув шоу.

Цього року Денис Повалій разом зі своєю зірковою мамою вийшов на сцену російського проекту "Дві зірки. Батьки та діти" на "Першому каналі".

Нагадаємо, що у жовтні минулого року Таїсія Повалій заявила про погрози та цькування.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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