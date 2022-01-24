Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ✈ Евакуація дипломатів із Києва 🇧🇾 Навчання Союзна рішучість - 2022

Помер Міт Лоуф

Дівчата Топалова

Сестри Брєжнєвої

Секрет Джей Ло

Сини в сукнях

Жінки Ван Дамма
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Немає часу на секс, тому Прыянка Чопра звернулася до сурогатної матері – інсайдер

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 січня, 17:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Джерело з оточення прокоментував цікаву для всіх тему: чому Пріянка Чопра та Нік Джонас звернулися до послуг сурогатної матері
Відома пара недавно вперше стала батьками
Відома пара недавно вперше стала батьками / Фото: https://www.instagram.com/nickjonas/

Ми публікували раніше великий список знаменитостей , які звернулися до сурогатного материнства. Серед них і знаменита актриса Пріянка Чопра. Індійська акторка та її чоловік Нік Джонас уперше стали батьками. Тепер інсайдер поділився думкою про те, чому знаменитості зважилися на такі заходи.

Наразі офіційної позиції пари немає. Як і інші зірки, вони не діляться деталями про своє здоров'я, але джерело з оточення пари стверджує, що аж ніяк не проблеми зі здоров'ям стали причиною того, що дитину виносила сурогатна мати.

Реклама

Пріянка Чопра
Пріянка Чопра / Фото: instagram.com/priyankachopra

За чутками, у Пріянки Чопри та Ніка Джонаса просто немає часу на те, щоб "зачати малюка, коли у неї овуляція". Через напружений графік та постійні роз'їзди подружжю просто не вдається знайти момент, щоб працювати над збільшенням сімейства. Благо, вони мають можливість скористатися ноу-хау медицини і в будь-якому випадку стати батьками.

Пріянка Чопра та Нік Джонас
Пріянка Чопра та Нік Джонас / Фото: https://www.instagram.com/nickjonas/

Реклама

За повідомленням New York Post, у 39-річної Чопри та 29-річного Джонаса народилася дівчинка, вона з'явилася на світ у лікарні в Південній Каліфорнії, на 12 тижнів раніше терміну. Сама пара просить у шанувальників, щоб ті не порушували особисті межі в цей особливий для них період.

Коротко про стосунки пари

На початку 2018 року Пріянка Чопра та Нік Джнас почали зустрічатися. Вже в серпні того ж року пара побралася під час максимально скороченої церемонії заручин "Рока". 1 та 2 грудня вони зіграли весілля за християнськими та індійськими традиціями в Раджастхані.

Стосунки пари розвивалися дуже стрімко
Стосунки пари розвивалися дуже стрімко / Фото: https://www.instagram.com/nickjonas/

Реклама

Також читайте, як зараз живе зірка "Беверлі Хіллз, 90210" Тіффані Тіссен.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Кавер DZIDZIO на хіт Скрябіна
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
24 січня. Сьоїті Йокої. 50 років тому на острові Гуам знайшли капрала, який, не повіривши в капітуляцію Японії у Другій світовій, 28 років провів у джунглях - чекав наказу про наступ…
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти