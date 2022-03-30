Нетребко публічно відхрестилася від Путіна та засудила війну в Україні, але її звинувачують у користі

Оперна співачка, яка має славу улюблениці Путіна, записала звернення щодо російського вторгнення в Україну

Анна Нетребко засудила російське вторгнення в Україну / Фото: открытые источники

Раніше в Мережі обговорювали той факт, що "скасована" скрізь путіністка Анна Нетребко зневірилася отримати роботу хоч десь. Але, схоже, вона знайшла вихід із ситуації. Сьогодні на її офіційній сторінці у Facebook з'явилася заява, де вона засудила війну в Україні.

Я категорично засуджую війну в Україні, і мої думки з жертвами цієї війни та їхніми сім'ями. Моя позиція зрозуміла. Я не є членом якоїсь політичної партії і не є союзником будь-якого лідера Росії. Я визнаю і жалкую, що мої минулі дії чи заяви могли бути неправильно тлумачені. Насправді я зустрічалася з президентом Путіним лише кілька разів за все своє життя, зокрема з нагоди вручення нагород на знак визнання мого мистецтва та на церемонії відкриття Олімпіади. В іншому я ніколи не отримувала жодної фінансової підтримки від уряду Росії , живу в Австрії та є її податковим резидентом. Я люблю свою батьківщину, Росію, і шукаю миру та єдності лише через своє мистецтво. Після оголошеної перерви я відновлю виступи наприкінці травня, спочатку в Європі,

– написала Нетребко у соцмережі.

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Анна Нетребко / скріншот

Але далеко не всі позитивно оцінили такі слова артистки та звинуватили її у корисливих цілях. Справа в тому, що через її підтримку Путіна та внаслідок російського вторгнення в Україну Ганну Нетребко звільнили скрізь, де тільки можна. Зокрема – з Metropolitan Opera, також із нею відмовилися співпрацювати міланський театр La Scala, Баварська державна опера, вона виключена зі списку артистів німецького лейблу. Тому таку зміну курсу риторики люди розцінюють лише як крок, щоб знову почати працювати.

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скриншот з Facebook Анни Нетребко

Також не варто забувати, що Ганна Нетребко була довіреною особою Володимира Путіна на виборах, отримувала з його рук нагороди і навіть сфотографувалася із прапором "Новоросії" разом із одним із сепаратистських лідерів Олегом Царьовим. Тому її засудження російського вторгнення в Україну через місяць воєнних дій для українців навряд чи щось змінить.

Нагадаємо, улюблениця Путіна Нетребко божеволіла в соцмережах без роботи.