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"Неймовірно егоцентрична!" Вікторію Бекхем присоромили за привітання Єлизавети ІІ (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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5 червня, 15:59
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Зірка вирішила оригінально привітати британську монархиню з Платиновий ювілеєм її правління, але щось пішло не так
Вікторія Бекхем нарвалась на критику після посту-привітання королеві
Вікторія Бекхем нарвалась на критику після посту-привітання королеві

Цьогоріч у Великій Британії святкують 70-річчя правління Єлизавети ІІ. Її Величність отримує привітання з різних куточків світу. Зокрема, привітала монархиню дизайнерка Вікторія Бекхем.

В Instagram ікона стилю опублікувала серію колажів, порівнявши себе з королевою та подякувавши їй за натхнення.

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70 років натхнення для багатьох! У тому числі і для мене, зрозуміло! Вітаємо Її Величність Королеву з Платиновим ювілеєм, яке досягнення, – написала Бекхем.

Ось Вікторія Бекхем уявляє себе на королівському троні.

Вікторія Бекхем/ королева Єлизавета ІІ
Вікторія Бекхем/ королева Єлизавета ІІ

А тут вона в підлітковому віці обіймає песика так само як і Її Величність.

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Ікона стилю та монархиня з песиками
Ікона стилю та монархиня з песиками

Також зірка порівняла свої фото з світлинами королеви, де вони обидві з горнятком кави чи ігристим напоєм, за комп'ютером та в окулярах.

Вікторія та Єлизавета ІІ з горнятком кави
Вікторія та Єлизавета ІІ з горнятком кави

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Вікторія та Єлизавета ІІ з келиком
Вікторія та Єлизавета ІІ з келиком

Вікторія Бекхем та Її Величність за комп'ютером
Вікторія Бекхем та Її Величність за комп'ютером

Дизайнерка та королева в окулярах
Дизайнерка та королева в окулярах

Світська левиця пояснила, що Єлизавета ІІ ось вже 70 років надихає багатьох людей, в тому числі і її. Посил Вікторії зрозумілий, але деяких фоловерів обурило те, що Бекхем так порівняла себе з самою королевою:

  • Недоречно публікувати таке про себею
  • Як ти порівнюєш себе зі справжньою королевою?
  • Не порівнюйте себе з такими фото. Це не ваше місце і ніколи не буде.
  • Такий нарцисичний пост! Хіба можна вітати когось іншого, звертаючи увагу на себе? Неймовірно егоцентрична!
  • Насправді це не про вас – трохи дивно, що ви відчували потребу зробити це.
Скріншот Instagram

Нагадаємо, що у Букінгемському палаці королеву привітав із ювілеєм культовий британський персонаж ведмежа Паддінгтон!

Раніше ми повідомляли, що Кім Кардашьян не пройшла фейсконтроль у королівських представників – телезірку не пустили на ювілей Її Величності, хоч вона й спеціально приїхала до Лондона.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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