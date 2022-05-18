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Ніжності від Леонардо Ді Капріо! Актора застукали за поцілунками зі своєму коханою

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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18 травня, 07:55
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Голлівудський красунчик та модель із Аргентини Каміла Морроне разом вже майже п'ять років. Втім, за це час вони досі не з'являлись разом на офіційних заходах
Папараці підловили актора та модель у Малібу
Папараці підловили актора та модель у Малібу

Якщо Дженніфер Лопес та Бен Аффлек не соромляться пристрастно цілуватись під спалахами камер, до Леонардо Ді Капріо та його обраниця максимально уникають публічності разом!

Папараці частенько помічають закоханих під час прогулянок, але вони поводяться скромно та майже не показують своїх почуттів. Але цього разу парочка зобила вийняток.

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Днями Лео та Камілу застукали під час прогулянки по пляжу Малібу. Дівчина, на погляд, була чомусь засмученою, тож зірковий бойфренд щиро вирішив втішити свою дівчину.

Пара разом вже більше чотирьох років
Пара разом вже більше чотирьох років

Зірка "Титаніку" ніжно цілував свою кохану, тримав постійно за руку и палко обіймав її. Такого публіка від Лео ще не бачила – ніжні почуття. Такі світлини швидко розлетілися соцмережами.

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Каміла та Лео проявляють сильні почуття один до одного
Каміла та Лео проявляють сильні почуття один до одного

У Мережі вже оцінили такі ніжності від Лео:

  • Так мило, мій Лео.
  • Я справді заздрю їй.
  • Чудово. Я рада, що вони щасливі разом.
  • Одружись з нею, Лео!
Скріншот Instagram

Коротко про Лео та Камілу

47-річний актор вже близько п'яти років зустрічається з 24-річною моделю. Їхня різниця у віці – 23 роки! Фани не лише шоковані різницею у віці, а й досить тривалими стосунками кінозірки, адже його попередні інтрижки завжди тривали не довго.

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Втім, незважаючи на те, що Лео та Каміла вже так довго зустрічаються, офіційного виходу на червоній доріжці у пари так і не було.

Камілла Моронне – успішна модель та блогерша. Також вона починає будувати кінокар'єру. Серед її зіркових друзів є Кайлі та Кендал Дженнер, Белла Хадід – разом вони подорожують світом та відвідують світські заходи.

До речі, неодноразово ходили чутки, що стосунки Каміли та Лео досить серйозні. Ба більше, дівчину вже підозрювали у вагітності.

Нагадаємо, нещодавно Зої Кравіц і Ченнінг Татум потрапили під приціл папараці під час прогулянки. Вже давно у Мережі говорять про їхній роман, але самі зірки не афішують стосунки.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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