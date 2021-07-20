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Микола Носков тріумфально повернувся на сцену в інвалідному кріслі – глядачі аплодували стоячи

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
20 липня, 14:49
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Знаменитий артист, виконавець хіта "Это здорово" Микола Носков після інсульту знову вийшов на сцену і розплакався від зустрічі з шанувальниками
Микола Носков
Микола Носков / Фото: Telegram-канал zvezdach_mag

Знаменитий співак, музикант і колишній учасник гурту "Парк Горького" Микола Носков, який переніс інсульт у 2018 році, виступив на закритті музичного фестивалю "Слов'янський базар" у Вітебську, в Білорусі. Сидячи в інвалідному кріслі, співак заспівав свої знамениті пісні "На меншее я не согласен" і "Я люблю тебя, это здорово". Гості привітали співака стоячи та голосно аплодували.

Як пише Telegram-канал "Звездач", хоч через перенесеного інсульту Микола і не може стояти, але періодично він підіймався на ноги, спираючись на ціпок. Однак глядачі побачили, що виступ далося йому непросто: мова Миколи Носкова не до кінця відновилася.

Під час виступу і сам Микола Носков, і його шанувальники розплакалися від емоцій.

У коментарях до виступу співака безліч душевних відгуків його шанувальників:

В тренді
  • "Низький уклін, великий артист"
  • "Микола, ви – сила волі!"
  • "Браво!"
  • "Наживо, захоплююся!"
  • "Плачу"

Нагадаємо, що чотири роки тому Микола Носков переніс ішемічний спінальний інсульт. Лікарі провели операцію з видалення тромбу з шийного відділу хребта. Артист досі не відновився – у нього паралізована права частина тіла.

Раніше ми розповіли, як учасниця від України на Слов'янському базарі-2021 намагалася підкорити російський шоубіз.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Цитата дня

Маша, вибачте, ми з вами контрактів жодних не підписували. В якийсь момент мені було цікаво дати вам інтерв'ю, потім,в якийсь момент могло стати нецікаво, потім мені знову може стати цікаво. Я не вам підігрую, я собі підігрую. Треба мені - я буду це робити, не треба - не буду.

Олексій Дурнєв телеведучий та блогер
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