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Noize MС згадав свою пісню українською: "І говоримо знову ми різними мовами, як вороги"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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9 березня, 17:33
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У свій день народження російський музикант заговорив про те, що народи "стравлюють і обдурюють"
Noize MС випустив пісню українською
Noize MС випустив пісню українською / Фото: instagram.com/noizemc

Пісня "Вуду", в якій Noize MС читає рядки українською, була випущена у 2021 році. Сьогодні, у свій день народження, російський музикант вирішив шанувальникам нагадати про неї.

Ця пісня називається "Вуду". Я написав її влітку 2021 року і випустив у складі альбому "Выход в город" 17 грудня. Я виріс на кордоні з Україною і протягом усієї своєї кар'єри прагнув підтримувати культурний діалог і взаємну повагу між нашими народами... Це пісня про те, що ми завжди завдаємо шкоди, насамперед, самим собі, коли завдаємо біль своїм рідним, близьким, сусідам, друзям, коханим. Про те, як складно порозумітися і почути один одного в процесі конфлікту. Про стравлювання, обдурення та розрив стосунків, – пояснює Іван Алексєєв (справжнє ім'я артиста).

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Noize MC відкрито визнає, що Росія напала на Україну, він також противник путінського режиму. Він також закликає свою аудиторію "перш за все залишатися людьми".

Раніше український співак Іван Дорн присвятив вірш рідній країні і оспівав у ньому один із головних символів країни – Батьківщину-Мати у Києві.

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