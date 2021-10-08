Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова ⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова

Junior Eurovision

Зірка Крейга

Insta-розлучення

Сини Спірс

Українські Бонди

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

"Нова" Адель знялася для двох обкладинок Vogue і пояснила, чому мовчала про схуднення і розлучення (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
8 жовтня, 09:54
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зовсім скоро Адель представить свою першу за шість років пісню. Напередодні камбека зірка прикрасила відразу дві обкладинки Vogue – британського та американського, а в інтерв'ю відповіла на головні запитання, які у публіки накопичилися за довгий час
Адель прикрасила дві обкладинки Vogue
Адель прикрасила дві обкладинки Vogue / Фото: instagram.com/britishvogue

Фото Адель і для британського, і для американського випусків глянцю робили в Нью-Йорку. Співачку знімали Стівен Майзель і Аласдер Маклеллан. Це перша поява Адель на обкладинках за декілька років.

Втім, це стосується і її інтерв'ю. Найцікавіші зізнання британської зірки ми зібрали в цьому матеріалі.

Реклама

Адель про схуднення

Це все через мої переживання. Тренуючись, я відчувала себе краще. Мова не йшла про схуднення, а більше про те, щоб стати сильніше і приділяти собі якомога більше часу щодня без телефону. Я дуже пристрастилася до цього. Я тренуюся два або три рази на день. І я роблю це з тренерами. Для багатьох це нездійсненно.

Реклама

Адель про Інстаграм

Люди шоковані, тому що я з ними не поділилася "своєю подорожжю". Вони звикли, що всі усе документують в Інстаграм. Я зробила це для себе і ні для кого іншого. Так навіщо мені ділитися цим? Я не вважаю це цікавим.

Реклама

Адель про розлучення

Я просто робила щось і була незадоволена. Ніхто з нас не зробив нічого поганого. Жоден з нас не образив одне одного або щось на зразок того. Це було типу: "Я хочу, щоб мій син бачив мене дійсно люблячою і коханою. Для мене це дійсно важливо".

Адель зізналася, що не знала, як пояснити своєму синові Анджело, чому батьки розлучаються. І все ще не знає.

У нього так багато простих запитань, на які я не можу відповісти, тому що не знаю відповіді, – каже співачка.

Нагадаємо, що весною 2019 року стало відомо, що Адель розлучається із Саймоном Коннеккі, з яким виховує спільну дитину. Майже через два роки експодружжя змогло домовитися і прийти до спільної згоди щодо поділу майна.

Хто із зірок заїдає стрес, замість йти до зали, дивіться в сюжеті:

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Цитата дня

Немає нічого в цьому житті сильнішого, ніж дати життя. Найбільше в цьому житті чіпає - це сім'я. Не можна бути самотньою, можна нікому не належати, тільки зіркам. Треба обов'язково мати сім'ю і дати життя

Руслана Лижичко співачка
Вагітна?
Всі обговорюють
Нові фото ексчоловіка Ані Лорак — Мурата з нареченою
Дуже схожі!
Очікувана прем'єра
У прокат вийшов "Титан" - переможець "Канн-2021"
Що варто знати про фільм
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти