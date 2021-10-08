"Нова" Адель знялася для двох обкладинок Vogue і пояснила, чому мовчала про схуднення і розлучення (фото)

Зовсім скоро Адель представить свою першу за шість років пісню. Напередодні камбека зірка прикрасила відразу дві обкладинки Vogue – британського та американського, а в інтерв'ю відповіла на головні запитання, які у публіки накопичилися за довгий час

Адель прикрасила дві обкладинки Vogue / Фото: instagram.com/britishvogue

Фото Адель і для британського, і для американського випусків глянцю робили в Нью-Йорку. Співачку знімали Стівен Майзель і Аласдер Маклеллан. Це перша поява Адель на обкладинках за декілька років.

Втім, це стосується і її інтерв'ю. Найцікавіші зізнання британської зірки ми зібрали в цьому матеріалі.

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Адель про схуднення

Це все через мої переживання. Тренуючись, я відчувала себе краще. Мова не йшла про схуднення, а більше про те, щоб стати сильніше і приділяти собі якомога більше часу щодня без телефону. Я дуже пристрастилася до цього. Я тренуюся два або три рази на день. І я роблю це з тренерами. Для багатьох це нездійсненно.

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Адель про Інстаграм

Люди шоковані, тому що я з ними не поділилася "своєю подорожжю". Вони звикли, що всі усе документують в Інстаграм. Я зробила це для себе і ні для кого іншого. Так навіщо мені ділитися цим? Я не вважаю це цікавим.

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Адель про розлучення

Я просто робила щось і була незадоволена. Ніхто з нас не зробив нічого поганого. Жоден з нас не образив одне одного або щось на зразок того. Це було типу: "Я хочу, щоб мій син бачив мене дійсно люблячою і коханою. Для мене це дійсно важливо".

Адель зізналася, що не знала, як пояснити своєму синові Анджело, чому батьки розлучаються. І все ще не знає.

У нього так багато простих запитань, на які я не можу відповісти, тому що не знаю відповіді, – каже співачка.

Нагадаємо, що весною 2019 року стало відомо, що Адель розлучається із Саймоном Коннеккі, з яким виховує спільну дитину. Майже через два роки експодружжя змогло домовитися і прийти до спільної згоди щодо поділу майна.

Хто із зірок заїдає стрес, замість йти до зали, дивіться в сюжеті:

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