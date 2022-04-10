Нова стратегія? Ембер Герд зізналася у коханні Деппу, з яким продовжує судитися

Знаменита голлівудська актриса опублікувала в Instagram послання, яке у багатьох викликало питання

Скоро відбудеться суд, який розставить все по місцях / Фото: Getty Images

Колись цією парою захоплювалися: Ембер Герд і Джонні Депп не сходили зі сторінок таблоїдів. Але останні кілька років – це один суцільний скандал, який за фактом зруйнував життя Джонні Деппу, адже його "скасували" і звільнили звідусіль. І нова заява актриси у багатьох викликає запитання.

Нагадаємо, у 2016 році почався затяжний судовий розгляд: після розлучення Ембер звинуватила Джонні у домашньому насильстві (нібито це було неодноразово). Через це вона вимагала видати тимчасовий охоронний ордер, щоб Депп до неї навіть не міг наблизитися. Суд задовольнив позов актриси. Джонні після сам подав на колишню дружину до суду, адже була зачеплена його честь, кілька засідань йому вдалося виграти. За актора, до речі, заступалися дві його колишні – Вайнона Райдер та Ванесса Параді, а також кілька зіркових друзів.

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кадр з фільму "Ромовий щоденник"

І незабаром винна відбутися розв'язка конфлікту в суді про наклеп. Перед зустріччю, де Депп і Герд зустрінуться віч-на-віч, актриса опублікувала звернення, де зізналася в коханні Деппу і сказала, що дуже переживає через непорозуміння, що склалися.

Як ви, можливо, знаєте, я буду у Вірджинії, де постану в суді перед своїм колишнім чоловіком Джонні Деппом. Джонні подає мене до суду за статтю, яку я написала у Washington Post. У ній я розповіла про свій досвід домашнього насильства. Я ніколи не згадувала імені Джонні, я лише писала про ціну, яку жінки платять за те, що виступають проти чоловіків, які перебувають при владі. І я продовжую платити цю ціну, але сподіваюся, коли ця справа завершиться, я зможу рухатися далі. І Джонні також. Я продовжую любити Джонні, і мені дуже боляче знову обговорювати подробиці нашого минулого спільного життя на очах усього світу,

- написала Ембер.

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У багатьох подібні заяви викликають питання, адже раніше Ембер Герд максимально робила все, щоби очорнити колишнього чоловіка. У Мережі кажуть, що це лише частина стратегії з відбілювання іміджу. Нібито так зірка хоче позбутися образу скандалістки та брехуні (цей факт має встановити чи спростувати суд вже найближчим часом).

А ми продовжуємо стежити за новинами на тему.

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