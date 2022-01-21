Нова учасниця Artik & Asti – Севіль Велієва. Хто вона і що про неї відомо

Анна Дзюба залишила гурт Artik & Asti після 10 років існування колективу. Замість неї з Артемом Умріхіним співатиме Севіль Велієва

Хто стала новою учасницею Artik&Asti замість Анни Дзюби? / Фото: instagram.com/sevilofficial_

Ми вже писали про те, що Артем Умріхін – засновник Artik & Asti та автор пісень – думає про те, що Анна Дзюба пішла із групи. Минулого року ми дізналися, що артистка вирішила виступати сольно.

Сьогодні шанувальники Artik & Asti почули нову пісню, яка називається "Гармония", а також офіційно познайомилися з новою учасницею гурту.

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Умріхін зізнався – спочатку, після того, як Анна Дзюба покинула Artik & Asti, він думав, що групі кінець. Та йому пощастило зустріти Севіль.

Якщо чесно, я думав, що групі кінець, тому що навіть за найоптимістичнішого прогнозу, я оцінював терміни на пошук вокалу в 4-6 місяців... Якимось чудовим чином і збігом обставин мені потрапив відеозапис Севіль, з виконанням нашої пісні "Чцвства"... Відразу скажу, Севіль це не Асті! Просто сприймайте назву гурту Artik & Asti як назву будь-якого іншого гурту, таку ж як і А-Студіо, Время и Стекло, Віа Гра, тощо, а Севіль це нова солістка гурту, – написав музикант у пості.

Хто така Севіль Велієва

29-річна вокалістка живе та працює в Росії. Відомо, що вона народилася в Узбекистані, але у 1995 році її родина переїхала до Сімферополя.

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Севіль Велієва стала новою учасницею Artik & Asti / Фото: instagram.com/sevilofficial_

Навчалася на історико-філологічному факультеті Кримського інженерно-педагогічного університету. У студентські роки була в університетській команді КВК "Люди Т".

Що відомо про нову учасницю Artik & Asti / Фото: instagram.com/sevilofficial_

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Тато майбутньої співачки хотів, щоб його дочка стала спортсменкою та записав її до школи єдиноборств. Севіль займалася понад п'ять років і навіть потрапила до збірної України. Через травму Велієва змушена була піти зі спорту. Вона майстер спорту з карате-до.

Севіль Велієва – нова учасниця Artik & Asti / Фото: instagram.com/sevilofficial_

Севіль Велієва брала участь у конкурі "Суперзірка", але вилетіла до початку прямих ефірів. Після цього був "Х-Фактор", та співачка знову не дійшла до прямих ефірів. Вона також брала участь у російському "Голосі" та конкурсі "Нова хвиля".

На російський "Голос" Севіль у 2014 році приїхала із Сімферополя. На шоу дівчина розповіла, що ніколи не вчилася вокалу, а просто співала вдома. Проте їй вдалося потрапити до команди Леоніда Агутіна.

Раніше екссолістка Artik & Asti висловилася про рішення піти з гурту: "Якби могла вчинити інакше, я б обов'язково вчинила".