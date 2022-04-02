Нульова толерантність до рашистів від світових брендів: Рудковська скаржиться на Chanel

Прихильниця Chanel та Путіна Яна Рудковська тепер не зможе купувати нові вбрання від свого улюбленого бренду

Путіністка Рудковська не розуміє, що час розплати за підтримку режиму настав / Фото: открытые источники

Всесвітня справедливість існує, спрацьовує вона не відразу, але точно кожен отримає те, що заслуговує. На цей раз у Мережі обговорюють витончене покарання для Яни Рудковської і їй подібних.

Не секрет, що російський продюсер, у якого тато родом із Черкас, а дідусь жив у Львові, підтримує Путіна та називає докази військових злочинів РФ в Україні – фейком – велика любителька модного будинку Chanel. Чи не кожне її вбрання раніше було від цього бренду.

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Але лафа закінчилася у момент, коли Росія напала на Україну. Наразі світові бренди саботують росіян. Chanel серед них, на що й поскаржилася Яна Рудковська у своєму телеграм-каналі. Росіяни більше не зможуть носити речі бренду у Росії!

скріншот із телеграм Рудковської

Для мене, як для людини, яка більше 20 років купувала речі Chanel та Chanel Haute Couture, а також сиділа на їх показах на 1 ряді – це: шок…шок і шок!!! Ну а для людини, яка залишила там понад 1 млн євро за ці роки – це навіть якось принизливо ((,

– скаржиться Яна. Навряд чи хтось її шкодуватиме, далі буде! Покарання за підтримку кривавого режиму Путіна довго на себе не змусить чекати.

Яна Рудковська

Вже багато російських зірок почали на собі відчувати вплив санкцій та обмежень через російське вторгнення в Україну. Так, замість люксових брендів, Ольга Бузова стала обличчям туалетного паперу. Зірка "Дома-2" Вікторія Боня тепер приторговує прокладками. Ще одна ведуча Ксенія Бородіна скаржиться на ціни, а Евеліна Бледанс вже сама миє унітази.

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Як кажуть експерти, Росія йде на дно.

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