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Тетяна Лазарєва вважає, що Росію треба зрівняти із землею

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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31 березня, 11:33
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Російська телеведуча пояснила, що чекає на росіян через війну в Україні, яку розпочала країна-агресорка
Тетяна Лазарєва спрогнозувала розпад російського суспільства
Тетяна Лазарєва спрогнозувала розпад російського суспільства / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Після нападу Росії на Україну Тетяна Лазарєва емігрувала до Іспанії і закрила тему повернення назад. Вона не боїться засуджувати російську агресію проти України і критикувати росіян за їхню позицію.

Лазарєва вважає, що кремлівська репресивна машина тільки набиратиме обертів, і це все матиме жахливі наслідки.

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В інтерв'ю для YouTube-каналу Продолжение следует ведуча запевнила, що весь російський народ не підніметься і не вийде на мітинги, аби скидати Путіна з трону, бо до них "доходить" повільно.

Російський народ несе відповідальність велику (за війну. – Ред.). Ну так, всьому суспільству капець. Потрібно всю Росію зрівняти з землею і побудувати нову, – висловилась ведуча.

55-річна Тетяна Лазарєва озвучила свої прогнози щодо майбутнього РФ. Все дуже плачевно.

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Не розраховую, що там так швидко все закінчиться. Зараз тільки починається розгортання маховика репресій усередині мозку людей. Це аналог того, що було — доноси. Бажаєш отримати кімнату сусіда? Напиши, що він підтримує терористів, – розмірковує телеведуча.

Лазарєва вважає, що відбудеться і моральне розкладання населення. На росіян чекає бідність та злидні.

До осені ми бачитимемо жахливий розпад суспільства. Бідність, злидні, голод і плюс громадянська війна у головах. Я не дуже горю бажанням повертатися. Вибачте, але маю можливість. Дуже співчуваю тим людям, які там житимуть. Саме їх я хочу якимось чином підтримувати. Це громадянська війна. Хаос, – заявила зірка.

Раніше Тетяна Лазарєва розповіла, чому російські зірки бояться оприлюднювати свою позицію.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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