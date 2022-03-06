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Про що співає Стінг у пісні Russians, яку він згадав, підтримуючи Україну

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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6 березня, 19:31
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Напередодні співак публічно підтримав нашу країну, яка нині бореться проти тиранії путіна
Про що Стінг співає у пісні Russians
Про що Стінг співає у пісні Russians / Фото: Wikipedia, YouTube

Відомий британський музикант написав трек Russians у далекому 1985 для свого дебютного альбому The Dream of the Blue Turtles.

Я рідко співав цю пісню за багато років з моменту її написання, бо ніколи не думав, що вона знову стане актуальною, – сказав Sting напередодні.

Наразі Стінг присвятив композицію хоробрим українцям, які борються проти російської тиранії, а також росіянам, які протестують проти режиму свого уряду.

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Про що пісня Sting – Russians – переклад

У Європі та Америці
Наростає почуття істерії,
Зумовлене відповіддю на всі загрози,
Прозвучали в риторичних промовах Совєтів
Товариш Хрущов сказав: "Ми вас поховаємо",
Я не підпишуся під цією точкою зору –
Було б безглуздо вчинити так,
Якщо росіяни також люблять своїх дітей.

Як мені вберегти свого малюка,
Від смертельної іграшки Оппенгеймера?
Немає монополії на здоровий глузд
На жодній із сторін політичного рингу.
У нас одна й та сама біологія,
Незважаючи на ідеологію,
Повірте мені, коли я говорю вам,
Сподіваюся, що росіяни теж люблять своїх дітей.

Не було прецеденту в історії,
Щоб президенту приписали слова,
Немає такої війни,
В якій може бути переможець,
Це брехня, в яку ми більше не віримо.
Містер Рейган каже: "Ми захистимо вас",
Я не підпишуся під цією точкою зору.
Повірте мені, коли я говорю вам,
Сподіваюся, що росіяни теж люблять своїх дітей.

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У нас одна й та сама біологія,
Незважаючи на ідеологію,
Що може врятувати нас, мене і тебе
Якщо росіяни теж люблять своїх дітей...

Rusians Стінг присвятив "холодній війні", яка тривала з 1947 по 1991 роки. У ній згадуються Микита Хрущов, Рональд Рейган, згадується атомна зброя.

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Раніше повідомлялося, що культова німецька група Rammstein відкрито підтримала українців. Також голлівудський актор Роберт де Ніро закликав увесь світ допомогти Україні зупинити російську агресію.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
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