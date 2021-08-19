Про що промовчали в справі про побиття семирічного сина Стаса П'єхи – нові деталі

Ірина Безбородова, яка підняла руку на сина Стаса П'єхи, вперше прокоментувала скандал і озвучила свою версію того, що сталося

Ірина Безбородова вперше прокоментувала скандал з сином Стаса П'єхи / Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/wolfieha

Щодня в справі про побиття семирічного сина Стаса П'єхи з'являються нові подробиці. Раніше ексдружина співака Наталя Горчакова заявила про бажання обмежити свободу Ірині Безбородової . Стас П'єха в одному з інтерв'ю звинуватив сусідку в монтажі відео і поширенні неправдивої інформації . Вперше після всього, що сталося Ірина Безбородова порушила мовчання.

Версія Ірини Безбородова про побиття сина Стаса П'єхи

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В програмі "Прямий ефір. Андрій Малахов" Ірина розповіла, що вчинки семирічного Петі її дуже дивували і хлопчик не відрізнявся зразковою поведінкою.

Петя досить нахабно поводився по відношенню до сусідів. Він заходив в чужі будинки і випрошував їжу. Я взагалі думала, що сім'я хлопчика якась неблагополучна, – заявила Безбородова

Не стала Ірина приховувати, що вона дійсно заборонила Петі дружити зі своїм сином . Безбородова розповіла про ще один інцидент, який стався за кілька днів до всієї скандальної ситуації.

Петя і мій син розмалювали сусідський будинок, обидва прийшли по лікоть в червоній фарбі. Я сказала Петі, що він більше не зайде до нас, а своєму синові Григорію, якому чотири роки, заборонила дружити з Петром, – пояснила Безбородова.

З'явилася нова інформація про жінку, яка побила сина Стаса П'єхи / Фото: скриншот, instagram.com/wolfieha

Те, що хлопчик проткнув басейн – вона назвала останньою краплею. При цьому Ірина заперечує, що піднімала руку на Петю.

Я не штовхала дитину, а тримала його за руку і вела до мами, тому що він виходив з мого будинку, – сказала сусідка Стаса П'єхи.

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Жінка, за її словами, принесла вибачення родині П'єсі в той самий день, коли все сталося.

Наталія Горчакова не доносить до Стаса те, що відбулося насправді. Я ще раз приношу вибачення перед вами, Стас, тому що ви батько! Ви зараз все правильно робите. Зрозумійте, я не била вашої дитини, – заявила Безбородова.

Жінка, яка підняла руку на сина Стаса П'єхи, прокоментувала скандал / Фото: Скріншот з YouTube

Зазначається, що Стас П'єха не хоче слухати кривдницю сина.

Мені здається, що у Ірини є проблеми. Якщо це психіатрія, а не розбещеність, то в моїй клініці їй можуть надати допомогу, – сказав співак.

Реакція ексдружини Стаса П'єхи на слова Ірини Безбородової:

У себе в соцмережах Наталія Горчакова обурена заявою Ірини Безбородової. Ексдружина Стаса П'єхи не стала заперечувати, що Петя дійсно іноді переходить межі дозволеного і що батьки намагаються з цим боротися. Але Наталя зазначила, це не привід піднімати руку на дитину.

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Обурило ексдружину артиста, що в програмі засумнівалися в оригінальності довідки про стан здоров'я Петі.

Горчакова зазначила, вона хоче щоб цей конфлікт скоріше вирішився.

Чому побили сина Стаса П'єхи

Інцидент стався в котеджному селищі недалеко від Санкт-Петербурга, де відпочивала ексдружина Стаса П'єхи з їхнім спільним сином. У сусідній будинок заїхала Дружина футбольного арбітра Владислава Безбородова Ірина з дітьми. Петя подружився з одним з сусідських дітей. Ірині не сподобалася ця дружба, і вона заборонила синові Стаса П'єхи спілкуватися з її дітьми. Хлопчик образився і проткнув надувний басейн Безбородової. Цей вчинок розлютив дружину Безбородової, і вона підняла руку на Петю і його бабусю. Хлопчик отримав численні травми.

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Відео ексдружини Стаса П'єхи, на якому Ірина Безбородова зізнавалася, що піднімала руку на хлопчика:

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