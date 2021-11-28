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Про що Віру Брежнєву питали на кастингу у ВІА Гру: одкровення співачки

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
28 листопада, 10:36
В закладинки
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У листопаді Віра Брежнєва відсвяткувала 19 років відтоді, коли її взяли у "ВІА Гру". Для виконавиці це важлива дата, бо колись 22 листопада змінило її життя
Віра Брежнєва відверто розповіла про свій кастинг до групи "ВІА Гра"
Віра Брежнєва відверто розповіла про свій кастинг до групи "ВІА Гра" / Фото: YouTube

Багато років тому Віра Брежнєва пройшла відбір у "ВІА Гру", хоча і з деякими умовами. Дівчина пообіцяла продюсерам, що за короткий строк покращить свої вокальні навички та хореографію.

Про це Брежнєва розповіла в гостях у Івана Урганта в його шоу, випуск якого опубліковано у YouTube Вечірній Ургант.

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За словами Віри, вона від самого початку була впевнена, що потрібна "ВІА Грі", хоча на кастинг потрапила випадково – її запросив адміністратор гурту, помітивши білявку на концерті у Києві.

Віра Брежнєва потрапила до "ВІА Гри" у 2002 році
Віра Брежнєва потрапила до "ВІА Гри" у 2002 році / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва розповіла, що під час відбору їй ставили каверзні питання – наприклад, чи вона знімалася в порно.

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Я їхала туди і знала, що я та сама людина. Я співала, потім ще раз співала, потім ще. Відповідала на запитання, каверзні. Ну, по-перше, чи одружена я, скільки дітей, з якої сім'ї, де навчалася? Чи знімалася у порнофільмах? Це каверзне питання. У "ВІА Грі" це не дуже віталося, – розповіла співачка.

Після кастингу Вірі сказали, що вона має схуднути на три кілограми за місяць, а також займатися з педагогом з вокалу.

Вже за два тижні, зазначила Віра, вона змогла показати перші результати: "Прийшли подивитися мене у проміжному періоді та зрозуміли: "Наша дівка".

Дивіться інтерв'ю з Вірою Брежнєвою у шоу "Вечірній Ургант":

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Брежнєва у ВІА Грі

До колективу Віра потрапила у 2002 році. Вона співала разом із Надією Грановською та Анною Сєдоковою, замінивши з останньою Альону Вінницьку.

Після цього на місце Сєдокової прийшла Світлана Лобода, та дівчина надовго не затрималася в групі, і вже 2004-го "ВІА Гра" складалася з Грановської, Брежнєвої та Джанабаєвої.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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