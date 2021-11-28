Про що Віру Брежнєву питали на кастингу у ВІА Гру: одкровення співачки

У листопаді Віра Брежнєва відсвяткувала 19 років відтоді, коли її взяли у "ВІА Гру". Для виконавиці це важлива дата, бо колись 22 листопада змінило її життя

Віра Брежнєва відверто розповіла про свій кастинг до групи "ВІА Гра" / Фото: YouTube

Багато років тому Віра Брежнєва пройшла відбір у "ВІА Гру", хоча і з деякими умовами. Дівчина пообіцяла продюсерам, що за короткий строк покращить свої вокальні навички та хореографію.

Про це Брежнєва розповіла в гостях у Івана Урганта в його шоу, випуск якого опубліковано у YouTube Вечірній Ургант.

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За словами Віри, вона від самого початку була впевнена, що потрібна "ВІА Грі", хоча на кастинг потрапила випадково – її запросив адміністратор гурту, помітивши білявку на концерті у Києві.

Віра Брежнєва потрапила до "ВІА Гри" у 2002 році / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва розповіла, що під час відбору їй ставили каверзні питання – наприклад, чи вона знімалася в порно.

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Я їхала туди і знала, що я та сама людина. Я співала, потім ще раз співала, потім ще. Відповідала на запитання, каверзні. Ну, по-перше, чи одружена я, скільки дітей, з якої сім'ї, де навчалася? Чи знімалася у порнофільмах? Це каверзне питання. У "ВІА Грі" це не дуже віталося, – розповіла співачка.

Після кастингу Вірі сказали, що вона має схуднути на три кілограми за місяць, а також займатися з педагогом з вокалу.

Вже за два тижні, зазначила Віра, вона змогла показати перші результати: "Прийшли подивитися мене у проміжному періоді та зрозуміли: "Наша дівка".

Дивіться інтерв'ю з Вірою Брежнєвою у шоу "Вечірній Ургант":

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Брежнєва у ВІА Грі

До колективу Віра потрапила у 2002 році. Вона співала разом із Надією Грановською та Анною Сєдоковою, замінивши з останньою Альону Вінницьку.

Після цього на місце Сєдокової прийшла Світлана Лобода, та дівчина надовго не затрималася в групі, і вже 2004-го "ВІА Гра" складалася з Грановської, Брежнєвої та Джанабаєвої.

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