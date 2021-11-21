Про скандальні стосунки Джонні Деппа та Ембер Герд випустять документальний фільм

Творці картини обіцяють, що вона здивує глядачів, бо складатиметься із двох частин – по одному епізоду з кожного боку конфлікту. У фільмі покажуть свідчення юристів обох зірок та інтерв'ю з інсайдерами. До того ж, він включатиме текстові повідомлення, відео та аудіозаписи, надані самою Герд та Деппом.
Генеральний директор продюсерської компанії Optoment, яка займатиметься створенням фільму, Нік Хорнбі пояснив, що ідея фільму – не просто показати скандальні подробиці з життя світових знаменитостей, а порушити тему рукоприкладства та всіляких принижень у сім'ях.
Завдяки домашнім відео та текстовим повідомленням, які були показані в суді, ці фільми дадуть глядачам рідкісну та важливу інформацію про шлюб, який трагічно зруйнувався. Це допоможе краще зрозуміти надзвичайно важливу проблему домашнього насильства, – сказав Нік.
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Вперше Герд подала на розлучення і звинуватила Деппа у домашньому насильстві 2016 році. Їхнє розлучення було офіційно оформлене у 2017 році – актриса отримала сім мільйонів доларів як компенсацію.
Але ситуація знову загострилася у 2018 році, коли Депп подав до суду на Херд за наклеп із вимогою відшкодування збитків у розмірі 50 мільйонів доларів після того, як вона написала статтю про домашнє насильство.
Позов про наклеп все ще продовжує розглядатися. Наступне судове засідання заплановано 11 квітня 2022 року.
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