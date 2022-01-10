Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ❄ Україну засніжило 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка

Золотий глобус 2022

Топ-сериал

Хвороба Преснякова

Пузатий Ді Капріо

Брітні до зриву

Кого послухати?
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Хлєбнікова, що обгоріла в пожежі, дала перше інтерв'ю після трагедії: опіки співачки лікують йодом

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 січня, 15:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Марина Хлєбнікова розповіла як почувається після пожежі у власній квартирі у Москві. Вперше з моменту трагедії співачка дала інтерв'ю
/ Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Марина Хлєбнікова продовжує перебувати під наглядом московських медиків. Як стало відомо, співачці зробили першу пластичну операцію з пересадки шкіри на обличчі .

Вперше з моменту пожежі виконавиця готова вийти на зв'язок із шанувальниками та розповісти про свій стан особисто. Про це стало відомо з анонсу ток-шоу Андрія Малахова "Прямий ефір".

Реклама

Ведучий запросив у студію всю сім'ю Хлєбнікової та зв'язався зі співачкою по телефону. Очевидно, поки зірка не готова показувати обличчя громадськості і спілкується по відео тільки з членами сім'ї.

Я в бинтах, а бинти у йоді – вони ж йодом лікують опіки. У мене бинти жовтого кольору. Наді мною стоїть щит величезний ... зі щита ще йде тепло. Це відділення в інституті Скліфосовського обладнане дивовижним ліжком – у ньому кварцовий дрібний пісок, – розповіла про лікування Хлєбнікова.

Хлєбніковій збирають гроші на ремонт

Крім того, Андрій Малахов записав відеозвернення до шанувальників Марини Хлєбнікової. Телеведучий запропонував фанатам допомогти коханій співачки ми оголосив про те, що розпочався збір коштів на ремонт у її квартирі.

Справа в тому, що після пожежі Хлєбнікова втратила місце проживання. Адже останнім часом вона постійно перебувала у своїх московських апартаментах.

Реклама

Невідомо, наскільки затягнеться лікування та відновлення, але дуже хочеться, щоб із лікарні вона повернулася додому. Не на згарищі, а у свою улюблену квартиру. Тому до виписки ми дуже хочемо її поновити, – сказав у зверненні Малахов.

Нещодавно співачку перевели з реанімації до звичайної палати. Відразу ж після цього Хлєбнікова записала аудіообіг до своїх шанувальників у Instagram , в якому повідомила, як почувається зараз .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
MARUV заспівала про вакцинацію
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
1/2
#людина_цього_дня
10 січня. Чарльз Пірсон. 159 років тому (1863) розпочала роботу перша лінія лондонської підземки Metropolitan Railway, що налічувала лише 7 станцій. Так з'явилося перше у світі метро…
На зустріч із героєм!
Як королева
Портрет Кейт Міддлтон до 40-річчя
Більше фото герцогині
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

Якщо все забороняти, то є можливість втратити особистість, якою моя дочка є

Ані Лорак співачка
Як Лорак виховує доньку

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти