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Лиса Шеннен Доерті шокувала Мережу "правдивим" фото хворої на рак

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
8 жовтня, 12:33
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50-річна зірка "Зачарованих" в минулому році повідомила, що її рак повернувся після тривалої ремісії. У Інстаграм Шеннен опублікувала своє селфі без волосся
Шеннен Доерті облисіла після хіміотерапії
Шеннен Доерті облисіла після хіміотерапії / Фото: instagram.com/theshando

Шеннен Доерті намагається затримати розвиток онкології приймаючи гормональні препарати. Вперше рак у акторки діагностували в 2015 році, потім настала ремісія. У лютому 2020 року Доерті дізналася про повернення хвороби.

Виконавиця ролі Прю в серіалі "Зачаровані" ("Всі жінки відьми") показала підписникам свою сувору реальність хворої на рак на честь Місяця обізнаності про рак грудей.

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Все це красиво? Ні. Але це правда і я сподіваюся поділитися тим, що ми всі станемо більш освіченими, краще дізнаємося, як виглядає рак, – написала в своєму Instagram-профілі Доерті.

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Вона додала, що своїм постом сподівається спонукати людей проходити мамографію, регулярні огляди, "долати страх і дивитися в обличчя тому, що може бути перед вами".

На одній світлині Шеннен зображена із закривавленою серветкою, що стирчить з її ніздрі.

Мені зробили мастектомію, зробили хіміотерапію та променеву терапію. У мене було багато носових кровотеч через хіміотерапію. Не впевнена, що хтось із вас це пережив, – зазначила акторка в пості.

За словами лікаря Шеннен Доерті, її рак став метастатичним – поширився за межі грудей і лімфатичних вузлів.

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У випадку зірки, незважаючи на операцію, хіміотерапію і опромінення, яким вона піддалася після першого діагнозу, виявилося, що деякі ракові клітини не піддалися впливу і потрапили в її хребет.

Ведуча Алла Мазур перемогла рак. Детальніше – в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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