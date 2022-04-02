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Оголошено номінантів на Греммі 2022 – список артистів

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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2 квітня, 12:23
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Цього року, замість "секретних комітетів", що викликають суперечки, номінантів премії відбирали за допомогою всенародного голосування
Греммі-2022
Греммі-2022 / Фото: Getty Images

Вже завтра, 3 квітня, відбудеться 64-а церемонія "Греммі". Раніше нагородження перенесли через епідемію коронавірусу, проте незабаром стануть відомі володарі заповітних статуеток.

Так,американський музикант Джон Батіст за кількістю номінацій випередив усіх виконавців – у нього їх цілих 11 . Раніше артист уже отримував престижні нагороди – у квітні йому дали "Оскар" за найкращий оригінальний саундтрек до фільму Pixar "Душа".

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Джастін Бібер, Doja Cat та H.E.R були номіновані у восьми категоріях. А ось Біллі Айліш та Олівія Родріго отримали по сім номінацій.

Список уже оприлюднили на сайті музичної премії. В онлайн-форматі претендентів на "Греммі" оголошували учасники італійської рок-групи Måneskin.

На минулій церемонії Тейлор Свіфт здобула перемогу у найпрестижнішій номінації "Альбом року".
На минулій церемонії Тейлор Свіфт здобула перемогу у найпрестижнішій номінації "Альбом року". / Фото: Getty Images

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Запис року:

  • "drivers license" – Олівія Родріго
  • "Freedom" – Jon Batiste
  • "Happier Than Ever" – Біллі Айліш
  • "I Get A Kick Out Of You" – Tony Bennett & Lady Gaga
  • "I Still Have Faith In You" – ABBA
  • "Kiss Me More" – Doja Cat feat. SZA
  • "Leave the Door Open" – Silk Sonic
  • "MONTERO (Call Me By Your Name)" – Lil Nas X
  • "Peaches" – Джастін Бібер feat. Daniel Caesar & Giveon
  • "Right On time" – Brandi Carlile

Альбом року:

  • Джастін Бібер – "Justice"
  • Doja Cat – "Planet Her"
  • Drake – "Certified Lover Boy"
  • Біллі Айліш – "Happier Than Ever"
  • H.E.R. – "Back of My Mind"
  • Олівія Родріго – "SOUR"
  • Тейлор Свіфт – "evermore"
  • Каньє Вест – "Donda"
  • Lil Nas X – "MONTERO"
  • Jon Batiste – "We Are"
  • Тоні Беннет та Леді Гага – "Love For Sale"

Пісня року:

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  • "Bad Habits" – Ед Ширан
  • "A Beautiful Noise" – Alicia Keys feat. Brandi Carlile
  • "drivers license" – Олівія Родріго
  • "Fight For You" – H.E.R.
  • "Happier Than Ever" – Біллі Айліш
  • "Kiss Me More" – Doja Cat feat. SZA
  • "MONTERO (Call Me By Your Name)" – Lil Nas X
  • "Leave the Door Open" – Silk Sonic
  • "STAY" – The Kid LAROI & Justin Bieber
  • "Right On Time" – Brandi Carlile

Найкращий новий артист:

  • Arooj Aftab
  • Jimmie Allen
  • Finneas
  • Glass Animals
  • Baby Keem
  • Kid LAROI
  • Arlo Parks
  • Олівія Родріго
  • Saweetie
  • Japanese Breakfast

Відео року:

  • "Freedom" – Jon Batiste
  • "Good 4 You" – Олівія Родріго
  • "Happier Than Ever" – Біллі Айліш
  • "I Get A Kick Out Of You" – Тоні Беннетт та Леді Гага
  • "MONTERO (Call Me By Your Name)" – Lil Nas X
  • "Peaches" – Джастін Бібер
  • "Shot in the Dark" – AC/DC

Найкраще сольне поп-виконання:

  • "Anyone" – Джастін Бібер
  • "Right on Time" – Brandi Carlile
  • "Positions" – Аріана Гранде
  • "Happier Than Ever" – Біллі Айліш
  • "Drivers License" – Олівія Родріго

Найкраще поп-виконання дуетом або групою:

  • "I Get a Kick Out of You" – Тоні Беннетт та Леді Гага
  • "Lonely" – Джастін Бібер і benny blanco
  • "Butter" – BTS
  • "Higher Power" – Coldplay
  • "Kiss Me More" – Doja Cat feat. SZA

Найкраще R&B виконання:

  • "Lost You" – Snoh Aalegra
  • "Peaches" – Джастін Бібер, Daniel Caesar & Giveon
  • "Damage" – H.E.R.
  • "Leave the Door Open" – Silk Sonic
  • "Pick Up Your Feelings" – Jazmine Sullivan

Нагадаємо, цього року серед номінантів на "Греммі" є український режисер Таня Муїньо, яка зняла кліп на пісню Montero (Call Me By Your Name).

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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